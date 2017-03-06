Власти предложили лишить асоциальных москвичей газовых плит

22 марта 2017 г. Более десяти человек пострадали при пожаре в доме на северо-востоке Москвы, есть жертвы

По данным экстренных служб, в результате инцидента пострадали 13 человек, включая грудного ребенка. Сейчас пожар локализован. По некоторым данным, пожар начался после взрыва. В Мосгазе это опровергают.