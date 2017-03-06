Власти предложили лишить асоциальных москвичей газовых плит

Столичные власти предлагают заменить газовые плиты в квартирах асоциальных горожан электрическими, передает "Интерфакс"
. Это позволит избежать крупных инцидентов, подобных тому, что случился 22 марта на Изумрудной улице
, 46, корпус 3. В газифицированном доме произошел сильный пожар, в результате которого два человека погибли, 19 пострадали.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с газовой плитой. Хозяин квартиры был в сильном опьянении и забыл выключить плиту, сообщил РИА "Новости"
в четверг источник в экстренных службах столицы. Жильцы дома рассказали, что мужчина вел асоциальный образ жизни, к нему не раз вызывали полицию, в том числе накануне происшествия.
"У нас есть предложение перевести квартиры, где проживают асоциальные элементы, на электроплиты и электрооборудование, чтобы у них не было возможности нанести ущерб с крупными последствиями", – сказал на пресс-конференции руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Павел Ливинский. Готовятся поправки в столичное законодательство, чтобы определить четкие критерии асоциальности и сделать замену газового оборудования на электрическое обязательной.
В "Мосгазе" ранее сообщали, что пожар начался не на кухне, а в жилой комнате. Газовое оборудование ни в квартире, ни во всем доме не повреждено. "Техобслуживание системы газоснабжения этого дома проводилось в октябре 2016 года, состояние оборудование на хорошем уровне", – сообщил гендиректор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".