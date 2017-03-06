Приезжий из Узбекистана пытался выколоть глаз столичному полицейскому при задержании

В центре столицы задержан приезжий из Узбекистана, напавший на сотрудника полиции. Как сообщил агентству "Москва"
источник в правоохранительных органах, у дома во 2-м Красногвардейском проезде капитан полиции заметил двух нетрезвых мужчин, которые нецензурно выражались, распивали спиртное и вели себя агрессивно. В ответ на требование предъявить документы один из мужчин напал на полицейского, ударил его по голове и пытался выколоть ему пальцем правый глаз.
Против злоумышленника, которым оказался 25-летний приезжий из Узбекистана, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Полицейский доставлен в травмпункт с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.