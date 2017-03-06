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Сестры - работники Сбербанка украли у клиента 40 миллионов рублей на покупку Ferrari
23 марта 2017 г. | Время публикации 10:40 | Последние изменения 14:09
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Две молодые сотрудницы Московского территориального банка Сбербанка задержаны полицейскими по подозрению в особо крупном мошенничестве. Менеджеров по работе с клиентами Марьям и Тамиллу Дадашевых арестовали в автосалоне во время покупки нового Ferrari. Как считают следователи, за пару дней до этого они сняли и обналичили со счетов одного из клиентов 40 миллионов рублей и планировали украсть до четырех миллиардов рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

Сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых задержали в одном из столичных автосалонов, когда они оформляли покупку нового Ferrari, стоимостью более семи миллионов рублей. 26-летняя Марьям занимает должность клиентского менеджера в отделении Московского территориального банка на Большой Андроньевской улице, 6, 22-летняя Тамилла работала на аналогичной должности в отделении на Люсиновской улице.

Как считают следователи, за несколько дней до покупки иномарки сестры Дадашевы сняли и провели операцию по обналичиванию 40 миллионов рублей: со счетов юридических лиц, с которыми работали сестры, эти деньги якобы ушли на счета трех фирм-однодневок. По неподтвержденным данным, всего они намеревались похитить до четырех миллиардов рублей. В отношении девушек возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества, допрошены еще несколько сотрудников кредитного учреждения и директоры фирм, на которые выводились средства: по некоторым из них могут быть приняты "кадровые решения".

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