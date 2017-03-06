Список кварталов, где будут сносить дома, составят к осени

Списки территорий Москвы, где будет проходить реновация жилья, планируется составить к осени. Об этом в интервью газете "Коммерсант"
заявил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.
"Cписок только готовится, никакой конкретики пока нет", - пояснил заммэра, отметив, что речь идет не о сносе каких-то отдельных аварийных домов, а о поквартальном переселении. В связи с этим в зону реновации могут войти объекты, "не подпадающие под исходные параметры самой программы". В программу по переселению жителей из старого фонда могут войти все округа столицы, а минимальный объем расселения запланирован в Центральном округе
, где устаревшего жилья меньше всего.
Согласно концепции, программа сноса и расселения пятиэтажек затронет 530 тысяч семей. Будет снесено 7934 дома, в которых расположено 640 тысяч квартир общей площадью 25 миллионов квадратных метров. Больше всего пятиэтажек снесут в Восточном и Юго-Восточном округах. Эксперты отмечают, что девелоперам будет выгодно строить жилье, поскольку под переселение отдадут только часть квартир, а остальная площадь будет выставлена на продажу. В то же время рост населения кварталов неминуемо приведет к градостроительным, транспортным и экологическим проблемам, а жители нескольких районов Москвы уже пытаются защитить
свою собственность от сноса.