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Коллекторов в Москве впервые оштрафовали за навязчивость
23 марта 2017 г. | Время публикации 19:01
Рубрики: Общество  
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Преображенский суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей коллекторскую компанию | preobrazhensky.msk.sudrf.ru
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей коллекторскую компанию за превышение лимита телефонных звонков москвичке, просрочившей выплату долга в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт Федеральной службы судебных приставов.

Это третий случай штрафа с начала года, когда вступил в силу закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Первыми по новому закону были оштрафованы сотрудница коллекторского агентства в Санкт-Петербурге и ее коллега. Женщина ежедневно звонила должнику в 2-3 часа ночи, а ее сослуживец девять раз звонил клиенту, в том числе после 22:00. Еще несколько административных протоколов в отношении коллекторов рассматриваются в судах.

Напомним, коллекторы имеют право звонить должнику не более одного раз в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Разрешено звонить только с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 в выходные. Личные встречи возможны не чаще раза в неделю. Для связи с должником запрещено использовать устройства, скрывающие номер телефона коллектора и адрес электронной почты.

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