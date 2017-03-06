Коллекторов в Москве впервые оштрафовали за навязчивость Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Преображенский суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей коллекторскую компанию | preobrazhensky.msk.sudrf.ru



Это третий случай штрафа с начала года, когда вступил в силу закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Первыми по новому закону были оштрафованы сотрудница коллекторского агентства в Санкт-Петербурге и ее коллега. Женщина ежедневно звонила должнику в 2-3 часа ночи, а ее сослуживец девять раз звонил клиенту, в том числе после 22:00. Еще несколько административных протоколов в отношении коллекторов рассматриваются в судах.



Напомним, коллекторы имеют право звонить должнику не более одного раз в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Разрешено звонить только с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 в выходные. Личные встречи возможны не чаще раза в неделю. Для связи с должником запрещено использовать устройства, скрывающие номер телефона коллектора и адрес электронной почты.



Преображенский суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей коллекторскую компанию за превышение лимита телефонных звонков москвичке, просрочившей выплату долга в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт Федеральной службы судебных приставов.Это третий случай штрафа с начала года, когда вступил в силу закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Первыми по новому закону были оштрафованы сотрудница коллекторского агентства в Санкт-Петербурге и ее коллега. Женщина ежедневно звонила должнику в 2-3 часа ночи, а ее сослуживец девять раз звонил клиенту, в том числе после 22:00. Еще несколько административных протоколов в отношении коллекторов рассматриваются в судах.Напомним, коллекторы имеют право звонить должнику не более одного раз в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Разрешено звонить только с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 в выходные. Личные встречи возможны не чаще раза в неделю. Для связи с должником запрещено использовать устройства, скрывающие номер телефона коллектора и адрес электронной почты.



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