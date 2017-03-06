Москвичи стали меньше пить из-за кризиса и преображения столицы Рубрики: Общество

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По мнению нарколога, вытрезвители должны появиться во всех округах столицы. "Как минимум по одному в округе должно быть, чтобы не везти через всю Москву", – цитирует специалиста



"Возрождение вытрезвителей - это не столько для больных алкоголизмом, сколько для тех людей, которые попали в какую-то сложную ситуацию", – отметил специалист. В их числе – подростки и взрослые, которые во время празднеств не умеют ограничивать себя в алкоголе. В вытрезвителе пациент получит необходимую медпомощь и в то же время будет изолирован от общества. По мнению Брюна, услуги вытрезвителей должны быть платными. Но часть расходов государство должно взять на себя, так как оно ответственно за продажу алкоголя.



По данным специалиста, а Москве на учете стоят 80 тысяч больных алкоголизмом – вдвое меньше, чем десять лет назад. Падает и число алкогольных психозов: с 6 до 4 тысяч в год. Брюн отметил, что в Москве "пьют немного", в том числе благодаря кризису. "Люди стали больше задумываться о том, чтобы заработанные деньги потратить не на алкоголь, а на семью", – сказал нарколог.



Статистику, по его словам, улучшило и преображение Москвы. "Очень много возможностей провести время, досуг. Есть где применить свои досуговые желания по развитию, совместному с семьей отдыхом. Московская среда становится хорошей заменой алкоголю", - отметил Брюн.



Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн подтвердил, что в Москве планируется возродить систему вытрезвителей . "Наша позиция прозвучала, что вытрезвители нужны. Решается вопрос о том, в какой форме они будут", – сказал Брюн журналистам, подчеркнув, что "в том или ином виде вытрезвители будут существовать".По мнению нарколога, вытрезвители должны появиться во всех округах столицы. "Как минимум по одному в округе должно быть, чтобы не везти через всю Москву", – цитирует специалиста агентство "Москва" . Ранее в интервью ТАСС Брюн сообщал, что может открыться не менее 700 вытрезвителей."Возрождение вытрезвителей - это не столько для больных алкоголизмом, сколько для тех людей, которые попали в какую-то сложную ситуацию", – отметил специалист. В их числе – подростки и взрослые, которые во время празднеств не умеют ограничивать себя в алкоголе. В вытрезвителе пациент получит необходимую медпомощь и в то же время будет изолирован от общества. По мнению Брюна, услуги вытрезвителей должны быть платными. Но часть расходов государство должно взять на себя, так как оно ответственно за продажу алкоголя.По данным специалиста, а Москве на учете стоят 80 тысяч больных алкоголизмом – вдвое меньше, чем десять лет назад. Падает и число алкогольных психозов: с 6 до 4 тысяч в год. Брюн отметил, что в Москве "пьют немного", в том числе благодаря кризису. "Люди стали больше задумываться о том, чтобы заработанные деньги потратить не на алкоголь, а на семью", – сказал нарколог.Статистику, по его словам, улучшило и преображение Москвы. "Очень много возможностей провести время, досуг. Есть где применить свои досуговые желания по развитию, совместному с семьей отдыхом. Московская среда становится хорошей заменой алкоголю", - отметил Брюн.



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