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Толстовки и ветровки с надписью "Не прислоняться" появятся к лету в столичном метро
23 марта 2017 г. | Время публикации 11:19 | Последние изменения 15:02
Рубрики: Метрополитен  
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Московский метрополитен
К лету на стойках "Живое общение" в столичном метро появится в продаже более 30 наименований брендированной одежды. В сувенирных магазинах уже можно купить мужские и женские футболки, а в мае в ассортименте появятся толстовки и ветровки, сообщает сайт подземки.

Одежда доступна в традиционных для московского метро красном и белом цветах, есть и футболки черного цвета. Футболки, толстовки и ветровки будут украшены принтами – от схемы линий метрополитена в оригинальном исполнении до надписи "Не прислоняться". Приобрести новинки можно ежедневно с 8:30 до 19:30 на стойках "Живое общение" в вестибюлях станций "Пушкинская", "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии. А на станции "Маяковская" появится флагманский сувенирный магазин, ассортимент которого будет значительно шире.
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