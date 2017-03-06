Толстовки и ветровки с надписью "Не прислоняться" появятся к лету в столичном метро

К лету на стойках "Живое общение" в столичном метро появится в продаже более 30 наименований брендированной одежды. В сувенирных магазинах уже можно купить мужские и женские футболки, а в мае в ассортименте появятся толстовки и ветровки, сообщает сайт
подземки.
Одежда доступна в традиционных для московского метро красном и белом цветах, есть и футболки черного цвета. Футболки, толстовки и ветровки будут украшены принтами – от схемы линий метрополитена в оригинальном исполнении до надписи "Не прислоняться". Приобрести новинки можно ежедневно с 8:30 до 19:30 на стойках "Живое общение" в вестибюлях станций "Пушкинская", "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии. А на станции "Маяковская" появится флагманский сувенирный магазин
, ассортимент которого будет значительно шире.