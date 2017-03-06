Толстовки и ветровки с надписью "Не прислоняться" появятся к лету в столичном метро

26 декабря 2016 г. Витрины с сувенирами появились в столичном метро

На четырёх станциях метро открылись витрины, где пассажиры могут купить более 50 товаров с символикой столичного метро и "Московского транспорта". В феврале на "Маяковской" появится флагманский магазин сувениров.