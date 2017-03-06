]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
23
марта
pda
Поиск
Архив

Новая дорога свяжет Мичуринский проспект с проспектом Вернадского
23 марта 2017 г. | Время публикации 10:06 | Последние изменения 11:30
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В Западном округе построят автомобильную дорогу, которая свяжет Мичуринский проспект с проспектом Вернадского. Как сообщается на сайте мэра столицы, конкурс на выполнение подрядных работ уже объявлен.

Проект предусматривает строительство дороги протяжённостью 1,31 километра, подземного пешеходного перехода, велодорожки по направлению к проспекту Вернадского, а также четырёх остановок общественного транспорта. Новая автотрасса протянется от Раменского бульвара в месте его пересечения с улицей Светланова и примкнёт к проспекту Вернадского. Строительство дороги позволит обеспечить поперечную связь между улицей Мосфильмовской и Ленинским проспектом и продолжить развитие территории МГУ имени Ломоносова и соседних участков. Итоги конкурса подведут 21 апреля, победившая в нём организация обязана проложить дорогу не более чем за 10 месяцев с момента заключения государственного контракта.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
23.03.2017   16:22
6
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 23 марта 2017 г. // Последняя новость 16:03
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>