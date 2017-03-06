Новая дорога свяжет Мичуринский проспект с проспектом Вернадского

В Западном округе построят автомобильную дорогу, которая свяжет Мичуринский проспект с проспектом Вернадского. Как сообщается на сайте мэра столицы
, конкурс на выполнение подрядных работ уже объявлен.
Проект предусматривает строительство дороги протяжённостью 1,31 километра, подземного пешеходного перехода, велодорожки по направлению к проспекту Вернадского, а также четырёх остановок общественного транспорта. Новая автотрасса протянется от Раменского бульвара в месте его пересечения с улицей Светланова и примкнёт к проспекту Вернадского. Строительство дороги позволит обеспечить поперечную связь между улицей Мосфильмовской и Ленинским проспектом и продолжить развитие территории МГУ имени Ломоносова и соседних участков. Итоги конкурса подведут 21 апреля, победившая в нём организация обязана проложить дорогу не более чем за 10 месяцев с момента заключения государственного контракта.