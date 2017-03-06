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Музыкальный пикап три дня будет ездить по центру Москвы
23 марта 2017 г. | Время публикации 19:36
Рубрики: Развлечения  
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Moscow-Live.ru
Музыкальный пикап проедет по центру Москвы в рамках конкурса "Московская весна a cappella". Увидеть его можно будет 24, 25 и 26 марта с 15:00 до 18:00, сообщили агентству "Москва" в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

В многолюдных местах пикап будет делать остановки, а акапельный коллектив "Пятеrо" даст бесплатные концерты прямо с кузова автомобиля. Всего пройдет не менее девяти концертов, где прозвучат шедевры джаза, классические арии, народные песни, популярные мелодии, баллады о любви и зарубежные танцевальные композиции.

Первый международный конкурс "Московская весна a cappella" пройдет с 28 апреля по 7 мая. На десять дней московские улицы, скверы, привокзальные площади, атриумы торговых центров и балконы административных зданий станут концертными площадками. К участию в конкурсе приглашены акапельные коллективы со всего мира, уже поступило 106 заявок от российских коллективов, групп из Великобритании, США, Испании, Италии, Франции, Германии, Австрии, Швеции, Сингапура и Грузии.
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