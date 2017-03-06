Оппозиция обвинила избиркомы в затягивании "нарезки" избирательных округов

21 февраля 2017 г. Дмитрий Гудков попробует стать следующим мэром Москвы

Оппозиционер во вторник провел пресс-конференцию, в ходе которой официально объявил о планах баллотироваться на пост градоначальника. Он также дал оценку политике Собянина и озвучил свою основную задачу.