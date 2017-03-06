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Оппозиция обвинила избиркомы в затягивании "нарезки" избирательных округов
23 марта 2017 г. | Время публикации 08:53 | Последние изменения 11:23
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Cтоличные оппозиционные политики обвинили избиркомы в намеренном затягивании сроков введения новой схемы избирательных округов. По их словам, промедление мешает оппозиционным кандидатам развернуть муниципальную кампанию, передает РБК.

Как заявил муниципальный депутат Щукино от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Мартыненко, советы депутатов и избиркомы в нескольких районах Москвы намеренно затянули сроки утверждения новой схемы избирательных округов: в частности, речь идет о муниципальных округах Зюзино, Можайский, Аэропорт и Ломоносовский. По словам оппозиционеров, утверждение могло произойти еще зимой и нынешняя задержка может помешать кампаниям кандидатов в городские советы.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который в начале года заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы, подтвердил информацию о задержке, одновременно с этим заявив, что кандидаты в муниципальные депутаты от партии "Единая Россия" уже получили эти схемы, в отличие от других кандидатов. В Центризбиркоме, в свою очередь, заявили, что крайний срок для утверждения схемы - 9 мая 2017 года, поэтому о какой-либо существенной задержке речь не идет. Между тем эксперты отмечают, что задержка утверждения "нарезки" округов важна для тех, кто будет баллотироваться в муниципальные депутаты: кандидатам придется в очень короткий срок осваивать новую территорию, а проблемы на этом уровне не дадут оппозиции возможности выдвинуть кандидата в мэры.

Это не первый "скандал" такого рода: в 2014 году некоторые районы Москвы в новой схеме округов, принятой на 10 лет, оказались поделены на части, что обернулось против оппозиционных кандидатов. Противники новой нарезки отмечали, что схема составлена без какой-либо логики и пропорций, так что некоторые районы оказались "слеплены" с территориями, не имеющими к ним никакого отношения и относящимися к другим префектурам. А, например, районы Щукино, где были сильны оппозиционные настроения, и Зюзино разделили пополам. Эти и другие проблемы привели к тому, что все видные оппозиционеры снялись с выборов.

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