Оппозиция обвинила избиркомы в затягивании "нарезки" избирательных округов

Cтоличные оппозиционные политики обвинили избиркомы в намеренном затягивании сроков введения новой схемы избирательных округов. По их словам, промедление мешает оппозиционным кандидатам развернуть муниципальную кампанию, передает РБК
.
Как заявил муниципальный депутат Щукино от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Мартыненко, советы депутатов и избиркомы в нескольких районах Москвы намеренно затянули сроки утверждения новой схемы избирательных округов: в частности, речь идет о муниципальных округах Зюзино, Можайский, Аэропорт и Ломоносовский. По словам оппозиционеров, утверждение могло произойти еще зимой и нынешняя задержка может помешать кампаниям кандидатов в городские советы.
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который в начале года заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы
, подтвердил информацию о задержке, одновременно с этим заявив, что кандидаты в муниципальные депутаты от партии "Единая Россия" уже получили эти схемы, в отличие от других кандидатов. В Центризбиркоме, в свою очередь, заявили, что крайний срок для утверждения схемы - 9 мая 2017 года, поэтому о какой-либо существенной задержке речь не идет. Между тем эксперты отмечают, что задержка утверждения "нарезки" округов важна для тех, кто будет баллотироваться в муниципальные депутаты: кандидатам придется в очень короткий срок осваивать новую территорию, а проблемы на этом уровне не дадут оппозиции возможности выдвинуть кандидата в мэры.
Это не первый "скандал" такого рода: в 2014 году некоторые районы Москвы в новой схеме округов, принятой на 10 лет, оказались поделены на части, что обернулось против оппозиционных кандидатов
. Противники новой нарезки отмечали, что схема составлена без какой-либо логики и пропорций, так что некоторые районы оказались "слеплены" с территориями, не имеющими к ним никакого отношения и относящимися к другим префектурам. А, например, районы Щукино, где были сильны оппозиционные настроения, и Зюзино разделили пополам. Эти и другие проблемы привели к тому, что все видные оппозиционеры снялись с выборов.