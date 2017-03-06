Молодой человек погиб, сорвавшись с пожарной лестницы дома в центре Москвы

Полиция проводит проверку по факту гибели молодого человека в центре Москвы. Как сообщается на сайте
столичного отделения Следственного комитета, ночью 22 марта вблизи одного из жилых домов по Хомутовскому тупику было обнаружено тело 24-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. По предварительным данным, молодой человек со своим знакомым поднимались по пожарной лестнице дома и сорвались вниз.
В результате падения один из молодых людей, уроженец Армении, скончался на месте, второй госпитализирован с переломом позвоночника, челюсти и другими травмами. обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.