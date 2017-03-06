Десятикилометровое нефтяное пятно разлилось по водоемам Домодедово с территории аэропорта Экология Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Министерство экологии и природопользования Московской области



По предварительной информации, виновниками загрязнения являются две компании, работающие в аэропорту "Домодедово". В акватории пруда установлены боны для сбора нефтепродуктов. Минэкологии Московской области инициировало совещание с участием представителей администрации городского округа, МЧС, Росприроднадзора, транспортной прокуратуры и аэропорта, создана рабочая группа по ликвидации последствий сброса, объем ущерба, нанесенного окружающей среде, уточняется. По факту инцидента начато административное расследование.



Десятикилометровое нефтяное пятно разлилось по водоемам Домодедово с территории аэропорта. Как сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области, местные жители сообщили о загрязнении пруда в деревне Истомиха городского округа Домодедово. Инспекторы эконадзора установили, что сброс произошел с территории аэропорта "Домодедово", в водоем вылилось не менее 50 тонн нефтепродуктов, длина нефтяного пятна составила около 10 километров. Загрязненными оказались не только пруд, но также несколько ручьев и река Мураниха, также есть риск поступления нефтепродуктов в реку Пахру.По предварительной информации, виновниками загрязнения являются две компании, работающие в аэропорту "Домодедово". В акватории пруда установлены боны для сбора нефтепродуктов. Минэкологии Московской области инициировало совещание с участием представителей администрации городского округа, МЧС, Росприроднадзора, транспортной прокуратуры и аэропорта, создана рабочая группа по ликвидации последствий сброса, объем ущерба, нанесенного окружающей среде, уточняется. По факту инцидента начато административное расследование.



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