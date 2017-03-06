Москвичам и туристам впервые покажут технические помещения Останкинской башни

Москвичей и туристов впервые пустят на 85-й уровень Останкинской башни и познакомят с ее техническим устройством, сообщается на сайте столичной мэрии
. Посетители увидят несущие бетонные стены 540-метровой башни и поддерживающие их тросы, которые препятствуют воздействию ураганов и других внешних факторов.
На экскурсии также покажут кнопочные телефонные аппараты, сохранившиеся со дня запуска вещания, и высотные технические работы на башне. Посетителей начнут пускать в технические помещения Останкинской телебашни уже в этом году. Инженеры дорабатывают смотровую площадку на высоте 85 метров. На башне ежедневно проходят экскурсии по музею и смотровой площадке на высоте 337 метров.