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Москвичам и туристам впервые покажут технические помещения Останкинской башни
23 марта 2017 г. | Время публикации 12:27 | Последние изменения 14:15
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Москвичей и туристов впервые пустят на 85-й уровень Останкинской башни и познакомят с ее техническим устройством, сообщается на сайте столичной мэрии. Посетители увидят несущие бетонные стены 540-метровой башни и поддерживающие их тросы, которые препятствуют воздействию ураганов и других внешних факторов.

На экскурсии также покажут кнопочные телефонные аппараты, сохранившиеся со дня запуска вещания, и высотные технические работы на башне. Посетителей начнут пускать в технические помещения Останкинской телебашни уже в этом году. Инженеры дорабатывают смотровую площадку на высоте 85 метров. На башне ежедневно проходят экскурсии по музею и смотровой площадке на высоте 337 метров.
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