Москвичам и туристам впервые покажут технические помещения Останкинской башни

4 декабря 2012 г. Останкинская башня приготовила сюрпризы для мистиков и романтиков

На телебашне будут проходить различные тематические экскурсии, но содержание многих проектов держится в секрете. А смотровую площадку усовершенствуют, чтобы любоваться панорамой Москвы можно было при любой погоде.