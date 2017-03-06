Семь новых автобусных маршрутов свяжут Москву с Подмосковьем Рубрики: Общественный транспорт

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Начальные остановки шести маршрутов расположатся в Москве. Обслуживать новые маршруты будут 57 автобусов. "Одним из важных вопросов, которые нам удалось решить, стало увеличение количества автобусов и замена подвижного состава на машины большей вместимости на ряде маршрутов между Московской областью и Москвой", – сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Семь новых автобусных маршрутов запустят между Москвой и Московской областью, сообщает столичный Департамент транспорта. По просьбам жителей будут созданы дополнительные остановки на маршрутах из Балашихи, Мытищ, Одинцово, Солнечногорска. Новый маршрут пройдет из Нахабино до станции метро "Митино". Маршрут в Люберцах продлевается до микрорайона Красная горка.Начальные остановки шести маршрутов расположатся в Москве. Обслуживать новые маршруты будут 57 автобусов. "Одним из важных вопросов, которые нам удалось решить, стало увеличение количества автобусов и замена подвижного состава на машины большей вместимости на ряде маршрутов между Московской областью и Москвой", – сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



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