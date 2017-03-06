К апрелю в Москве существенно похолодает Рубрики: Погода

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В ближайшие ночи температура будет опускаться до минус 3 – минус 4 градусов, по области до минус 6. В ночь на субботу, 25 марта, пройдет небольшой, местами умеренный снег. В Москве температура повысится лишь до 2-4 градусов. Порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду. Ночью и утром гололедица. По словам Вильфанда, вероятность того, что апрель будет таким же аномально теплым, как март, составляет примерно 80 процентов. В столичном регионе завершается долгий период аномально теплой погоды. Температура начнет понижаться уже в пятницу и в выходные приблизится к климатической норме. "К 1 апреля в Москве существенно похолодает, и это не шуточный прогноз", – сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, которого цитирует "Интерфакс" В ближайшие ночи температура будет опускаться до минус 3 – минус 4 градусов, по области до минус 6. В ночь на субботу, 25 марта, пройдет небольшой, местами умеренный снег. В Москве температура повысится лишь до 2-4 градусов. Порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду. Ночью и утром гололедица. По словам Вильфанда, вероятность того, что апрель будет таким же аномально теплым, как март, составляет примерно 80 процентов.



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