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Первые велобоксы появятся у станций МЦК
23 марта 2017 г. | Время публикации 08:13 | Последние изменения 11:21
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Удастся ли пересадить москвичей на велосипеды
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Global Look Press
Первые велобоксы появятся возле станций Московского центрального кольца в этом велосезоне. Как рассказала M24.ru замруководителя департамента транспорта Алина Бисембаева, в прошлом году боксы проходили внутреннее тестирование в Центре организации дорожного движения.

Куратор проекта Probok.net Диана Хакимова считает, что велобоксы необходимо устанавливать у самых загруженных станций Московского центрального кольца. "В МЦК с велосипедом входить не запрещается, но в поезде есть места лишь для провоза нескольких велосипедов. Поэтому у самых загруженных станций МЦК можно поставить по десять велобоксов, а потом смотреть на востребованность и прибавлять или убавлять, ориентируясь на мнение и потребности пользователей", – пояснила она, добавив, что велобоксы будут актуальны и на конечных станциях метро. Ранее сообщалось, что велобоксы появятся во дворах жилых домов и возле транспортно-пересадочных узлов, однако сейчас об этом ничего не известно.

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