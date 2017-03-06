Первые велобоксы появятся у станций МЦК

27 октября 2015 г. Столичные велобоксы заработают с началом нового велосезона

Боксы для хранения велосипедов появятся во дворах жилых домов и возле транспортно-пересадочных узлов до конца года. Однако само оборудование будет законсервировано до начала велосезона и начнет работу весной 2016 года.