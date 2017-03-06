Первые велобоксы появятся у станций МЦК

Первые велобоксы появятся возле станций Московского центрального кольца в этом велосезоне. Как рассказала M24.ru
замруководителя департамента транспорта Алина Бисембаева, в прошлом году боксы проходили внутреннее тестирование в Центре организации дорожного движения.
Куратор проекта Probok.net Диана Хакимова считает, что велобоксы необходимо устанавливать у самых загруженных станций Московского центрального кольца. "В МЦК с велосипедом входить не запрещается, но в поезде есть места лишь для провоза нескольких велосипедов. Поэтому у самых загруженных станций МЦК можно поставить по десять велобоксов, а потом смотреть на востребованность и прибавлять или убавлять, ориентируясь на мнение и потребности пользователей", – пояснила она, добавив, что велобоксы будут актуальны и на конечных станциях метро. Ранее сообщалось, что велобоксы появятся во дворах жилых домов
и возле транспортно-пересадочных узлов, однако сейчас об этом ничего не известно.