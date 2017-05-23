В Северном Измайлово дворники агитируют жителей пятиэтажек за снос Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Барановский опубликовал видео, снятое одной из жительниц района, которая попыталась узнать, по чьему распоряжению идет опрос и агитация. Сотрудница "Жилищника" не отрицала, что поквартирный обход происходит по распоряжению ГБУ. Когда автор видео отметила, что такой опрос незаконен, сотрудница, изменив тон, заявила: "Ну вы не хотите незаконно, не заполняйте, кто вас заставляет-то?" "Властям нужно поднять явку. Иначе



Жителям Северного Измайлово сулят новые дома на обочине Щелковского шоссе



Накануне депутат Госдумы от "Единой России" по Восточному округу Москвы и соавтор скандального законопроекта о реновации Антон Жарков заявил, что программа реновации в ВАО начнется уже в 2017 году, передает ТАСС. Жители сносимых домов в Северном Измайлово, по его словам, переедут по адресу: Щелковское шоссе, 90-92, где есть готовый дом. "Тоже мне, нашел чем завлечь переселенцев. Лучше жить в тихой хрущевке в зеленом дворе, чем на обочине Щелковского шоссе", – прокомментировал слова депутата Барановский.



В соцсетях жители района



Жарков заявил, что "подавляющее число" жителей, с которыми он проводит встречи, "поддерживают программу", но просят больше информировать о нововведениях и поправках. По его словам, жители спрашивают, "когда их дом попадет в программу реновации, когда будет установлен срок расселения и их переезда в новые квартиры". "Более въедливые граждане, а сегодня таких много, вчитываются в сам законопроект и пытаются уже задать вопросы юридико-технического характера", – отметил Жарков. Людей также беспокоит, где будет находиться новый дом, каким он будет, в каком виде и какую они получат квартиру, какой площади, с каким ремонтом, на каком этаже, будет ли у них право выбора.



В Северном Измайлово дворники-мигранты по указанию начальства обходят квартиры в пятиэтажках и агитируют за снос домов. Об этом сообщил в своем блоге муниципальный депутат района Дмитрий Барановский. "Мне поступает информация с разных улиц района от разных людей, что по квартирам ходят местные дворники и опрашивают жителей, проголосовали ли они за снос домов. Также просят подписать письма на имя префекта ВАО за снос домов и расселение поближе к дому", – пишет он.Барановский опубликовал видео, снятое одной из жительниц района, которая попыталась узнать, по чьему распоряжению идет опрос и агитация. Сотрудница "Жилищника" не отрицала, что поквартирный обход происходит по распоряжению ГБУ. Когда автор видео отметила, что такой опрос незаконен, сотрудница, изменив тон, заявила: "Ну вы не хотите незаконно, не заполняйте, кто вас заставляет-то?" "Властям нужно поднять явку. Иначе голосование "молчунов" будет выглядеть неубедительно. Так надо было изначально нормальную программу делать! И не пришлось бы дворников задействовать", – резюмирует Барановский.Накануне депутат Госдумы от "Единой России" по Восточному округу Москвы и соавтор скандального законопроекта о реновации Антон Жарков заявил, что программа реновации в ВАО начнется уже в 2017 году, передает ТАСС. Жители сносимых домов в Северном Измайлово, по его словам, переедут по адресу: Щелковское шоссе, 90-92, где есть готовый дом. "Тоже мне, нашел чем завлечь переселенцев. Лучше жить в тихой хрущевке в зеленом дворе, чем на обочине Щелковского шоссе", – прокомментировал слова депутата Барановский.В соцсетях жители района пишут , что в новом доме 228 квартир, то есть в него не "поместятся" даже три пятиэтажки. Дома по указанному Жарковым адресу находятся всего в 70 метрах от шоссе, а на панорамах и спутниковых снимках видно, что еще на стадии строительства все вокруг заставлено припаркованными автомобилями.Жарков заявил, что "подавляющее число" жителей, с которыми он проводит встречи, "поддерживают программу", но просят больше информировать о нововведениях и поправках. По его словам, жители спрашивают, "когда их дом попадет в программу реновации, когда будет установлен срок расселения и их переезда в новые квартиры". "Более въедливые граждане, а сегодня таких много, вчитываются в сам законопроект и пытаются уже задать вопросы юридико-технического характера", – отметил Жарков. Людей также беспокоит, где будет находиться новый дом, каким он будет, в каком виде и какую они получат квартиру, какой площади, с каким ремонтом, на каком этаже, будет ли у них право выбора.



Предыдущая статья | Следующая статья

