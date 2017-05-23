Садовничий пообещал вернуть МГУ яблони, вырубленные в угоду московской подземке

6 августа 2012 г. Жители Раменок оспорили в суде строительство станции метро, ради которой вырубаются деревья

Речь идет о станции метро "Ломоносовский проспект", ради которой вырубается яблоневая аллея, являющаяся объектом культурного наследия. В департаменте строительства с доводами жителей согласились, но судьба аллеи остается неясной.