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Садовничий пообещал вернуть МГУ яблони, вырубленные в угоду московской подземке
23 мая 2017 г. | Время публикации 20:03
Рубрики: Городская инфраструктура, Экология  
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Виктор Садовничий | Global Look Press
Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что в рамках благоустройства территории МГУ, которая обойдется в 2,4 миллиарда рублей, будут восстановлены посадки яблонь вдоль Мичуринского проспекта. Деревья были вырублены в 2012 году ради строительства станции метро "Ломоносовский проспект", несмотря на многочисленные протесты жителей района Раменки.

"Это важно и для меня. Я на этой территории живу с 1958 года. Сначала как студент, потом как преподаватель. Тогда сотрудникам и преподавателям МГУ давали жилье в четырех корпусах главного здания. И окна у меня смотрят как раз туда, где вырублены яблони", - рассказал Садовничий в интервью "Российской газете".

По словам ректора, он обсуждал эту тему на недавней встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. "Мы считаем, что надо сохранить все замыслы замечательного архитектора Льва Руднева по благоустройству, озеленению этой территории. Надеемся, что понимание будет - Сергей Семенович внимательно относится ко всем вопросам Московского университета. Что касается вырубленных яблонь вдоль Мичуринского проспекта, обещаю, что посадки будут восстановлены", - подчеркнул собеседник издания.

Отметим, что изначально метро планировали прокладывать в другом месте - под Минской улицей, а сама станция "Ломоносовский проспект" должна была строиться около площади Индиры Ганди закрытым способом. В этом случае зеленые насаждения не должны были пострадать. "Однако строительство почему-то началось под улицей Улофа Пальме, по Университетскому проспекту и с поворотом на Мичуринский проспект. Строительство было решено вести открытое, а для его обеспечения надо вырубить деревья на Мичуринском проспекте", - рассказывали тогда в студенческом совете МГУ.

Против строительства выступал и Садовничий. Он заявлял, что вибрации от метро скажутся на высокоточной аппаратуре в подземных лабораториях Института механики, а изменения в схеме движения рядом с университетом негативно скажутся на безопасности студентов. Столичные власти на это возражали, что проект прошел все согласования и публичные слушания. Все протесты жителей остались фактически проигнорированными мэрией.
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