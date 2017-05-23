СМИ: на машины бизнес-класса для столичных чиновников уходит 1,5 миллиарда рублей в год Рубрики: Автотранспорт

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Проанализировав большую часть конкурсов, объявленных организациями, подведомственными столичной мэрии, журналисты выяснили, что Москва арендует 950 автомобилей бизнес-класса для перевозки "начальников" - с водителем и предоплаченной на год парковкой. Множество таких машин закреплено за управами, префектурами и столичным департаментом городского имущества. Руководство ГБУ "Жилищник" арендует по два машины (эконом- и бизнес-класса) с водителями, а 45 депутатов Мосгордумы используют 59 автомобилей, которые обходятся в 250 миллионов рублей.



Кроме того, аренда машин часто передается дочерним компаниям муниципальных предприятий, а многие машины и водители находятся на балансе города. По оценкам СМИ, общее количество "Лимузинов" в Москве может достигать 1500 автомобилей, при этом о каких-либо машинах городских и экстренных служб речи не идет. Таким образом, аренда авто бизнес-класса для московского чиновника обходится москвичам примерно в 2,5 миллиона рублей в год: делается это за счет городского бюджета и часто машина арендуется на 16 часов - 6 дней в неделю. По мнению журналистов, такие условия вводятся, по-видимому, чтобы максимально увеличить контракт. Кроме того, в стоимость контракта включается и абонемент на парковку за 250 тысяч рублей в год, в итоге стоимость годовой аренды авто с водителем может доходить до 3,15 миллиона рублей, или 262 тысячи рублей в месяц



Некоторые организации в этом отношении идут еще дальше: Государственная инспекция труда предпочитает автомобили бизнес-класса со сроком эксплуатации не более месяца. А Мосжилинспекция объявила аукцион, согласно которому к зданию инспекции необходимо было подавать автомобиль 7 дней в неделю. Стоимость аукциона, который в итоге отменили, составила 491 тысячу рублей в месяц. Спецтранспортом пользуется даже руководитель музея ""История танка Т-34", которому из городского бюджета оплачивается аренду автомобиля бизнес класса с водителем и абонементом на парковку, с режимом работы 6 дней/16 часов.



В составленный журналистами список "лимузинов" попали также автомобили спец-гаража, на балансе которого находятся представительские автомашины BMW и Mercedes, к которому прикреплены 120 водителей, обслуживающих самую верхушку мэрии. В итоге, по оценкам СМИ, на транспорт для московских чиновников уходит как минимум полтора миллиарда рублей в год. А экономить на транспорте, пересев на "Яндекс Такси" или "Убер", чиновники не спешат.



Напомним, в начале года "Авторамблер" нашел множество



Закупочная цена запчастей значительно превышает их рыночную стоимость. В списке помимо деталей указан и "огромный перечень" не нужных для обслуживания автомобилей брендированных аксессуаров: чехол Toyota для iPad, дорожная сумка за 9 тысяч рублей. В документации по закупке на BMW оказались наклейка на крышу с флагом Германии, исторические книги и даже нижнее белье с логотипом немецкого автоконцерна. Почти 55 миллионов рублей стоила поставка топлива с апреля 2016 года на 12 месяцев, но уже в октябре потребовалась дополнительная закупка еще на 3,5 миллиона. В начале мая мэрия обратилась к москвичам с просьбой не выезжать в город на личных автомобилях, заявив о начавшейся реконструкции улиц и надвигающемся коллапсе, предложив пересесть на общественный транспорт. Между тем сами чиновники к изменениям оказались не готовы: как выяснилось, за чиновниками различного ранга закреплено около тысячи арендованных автомобилей бизнес-класса с водителем и предоплаченной парковкой. Все эти автомобили арендуются за счет городского бюджета, и отказываться от них чиновники не собираются, пишут "Новые известия" Проанализировав большую часть конкурсов, объявленных организациями, подведомственными столичной мэрии, журналисты выяснили, что Москва арендует 950 автомобилей бизнес-класса для перевозки "начальников" - с водителем и предоплаченной на год парковкой. Множество таких машин закреплено за управами, префектурами и столичным департаментом городского имущества. Руководство ГБУ "Жилищник" арендует по два машины (эконом- и бизнес-класса) с водителями, а 45 депутатов Мосгордумы используют 59 автомобилей, которые обходятся в 250 миллионов рублей.Кроме того, аренда машин часто передается дочерним компаниям муниципальных предприятий, а многие машины и водители находятся на балансе города. По оценкам СМИ, общее количество "Лимузинов" в Москве может достигать 1500 автомобилей, при этом о каких-либо машинах городских и экстренных служб речи не идет. Таким образом, аренда авто бизнес-класса для московского чиновника обходится москвичам примерно в 2,5 миллиона рублей в год: делается это за счет городского бюджета и часто машина арендуется на 16 часов - 6 дней в неделю. По мнению журналистов, такие условия вводятся, по-видимому, чтобы максимально увеличить контракт. Кроме того, в стоимость контракта включается и абонемент на парковку за 250 тысяч рублей в год, в итоге стоимость годовой аренды авто с водителем может доходить до 3,15 миллиона рублей, или 262 тысячи рублей в месяцНекоторые организации в этом отношении идут еще дальше: Государственная инспекция труда предпочитает автомобили бизнес-класса со сроком эксплуатации не более месяца. А Мосжилинспекция объявила аукцион, согласно которому к зданию инспекции необходимо было подавать автомобиль 7 дней в неделю. Стоимость аукциона, который в итоге отменили, составила 491 тысячу рублей в месяц. Спецтранспортом пользуется даже руководитель музея ""История танка Т-34", которому из городского бюджета оплачивается аренду автомобиля бизнес класса с водителем и абонементом на парковку, с режимом работы 6 дней/16 часов.В составленный журналистами список "лимузинов" попали также автомобили спец-гаража, на балансе которого находятся представительские автомашины BMW и Mercedes, к которому прикреплены 120 водителей, обслуживающих самую верхушку мэрии. В итоге, по оценкам СМИ, на транспорт для московских чиновников уходит как минимум полтора миллиарда рублей в год. А экономить на транспорте, пересев на "Яндекс Такси" или "Убер", чиновники не спешат.Напомним, в начале года "Авторамблер" нашел множество странных нюансов в документации, изучив закупки только одного предприятия – ГУП "Автохозяйство финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы". Например, на запчасти для машин BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Audi, Toyota и Volvo предприятие выделило 40,9 миллиона рублей. Причем условия таковы, что никакая сторонняя компания явно не сможет их выполнить. Поставщик должен окончательно уточнить заявку с покупателем в течение 30 минут с момента ее получения, а сам товар поставить не позже, чем через восемь часов.Закупочная цена запчастей значительно превышает их рыночную стоимость. В списке помимо деталей указан и "огромный перечень" не нужных для обслуживания автомобилей брендированных аксессуаров: чехол Toyota для iPad, дорожная сумка за 9 тысяч рублей. В документации по закупке на BMW оказались наклейка на крышу с флагом Германии, исторические книги и даже нижнее белье с логотипом немецкого автоконцерна. Почти 55 миллионов рублей стоила поставка топлива с апреля 2016 года на 12 месяцев, но уже в октябре потребовалась дополнительная закупка еще на 3,5 миллиона.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 31 января 2017 г. В автомобильных госзакупках мэрии нашли чехол Toyota для айпада и трусы BMW

"Авторамблер" нашел странные нюансы в закупочной документации ГУП "Автохозяйство ФХУ мэрии Москвы". Например, условия поставки запчастей для машин таковы, что ни одна сторонняя компания явно не сможет их выполнить.

