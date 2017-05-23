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Злоумышленник напал на мужчину ради пакета с едой
23 мая 2017 г. | Время публикации 10:01
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Неизвестный ударил прохожего и отобрал у него пакет с продуктами на северо-востоке Москвы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице. Как выяснилось, неизвестный напал на прохожего у дома 28 по улице Плещеева и ударил его по голове неустановленным предметом, забрал пакет с продуктами питания и скрылся.

Мужчина с ушибом мягких тканей головы обратился в медучреждение и после оказания помощи был отпущен. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Ведется розыск преступника.
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