В московском метро официально назначен новый начальник

Виктор Козловский, ранее занимавший пост первого заместителя начальника Московского метрополитена, возглавил столичную подземку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе метро Москвы. Предыдущий начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов
перешел на работу в ОАО "Российские железные дороги", заняв пост директора по пассажирским перевозкам.
Виктор Николаевич Козловский окончил Московский институт железнодорожного транспорта и с сентября 2014 года занимал должность первого заместителя начальника Московского метрополитена. Под его руководством были запущены дополнительные поезда в час пик, сокращены интервалы движения, весной 2017 года запущен поезд нового поколения "Москва".
"Козловский до нюансов знает все основные технологические процессы, которые происходят в московском метро. Это опытный руководитель, при котором столичный метрополитен будет продолжать совершенствоваться, станет еще более комфортным и безопасным", - привели в пресс-службе метро слова ректора Московского государственного университета путей сообщения Бориса Левина.