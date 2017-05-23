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В московском метро официально назначен новый начальник
23 мая 2017 г. | Время публикации 12:10
Рубрики: Метрополитен  
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© РИА Новости / Эмин Джафаров
Виктор Козловский, ранее занимавший пост первого заместителя начальника Московского метрополитена, возглавил столичную подземку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе метро Москвы. Предыдущий начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов перешел на работу в ОАО "Российские железные дороги", заняв пост директора по пассажирским перевозкам.

Виктор Николаевич Козловский окончил Московский институт железнодорожного транспорта и с сентября 2014 года занимал должность первого заместителя начальника Московского метрополитена. Под его руководством были запущены дополнительные поезда в час пик, сокращены интервалы движения, весной 2017 года запущен поезд нового поколения "Москва".

"Козловский до нюансов знает все основные технологические процессы, которые происходят в московском метро. Это опытный руководитель, при котором столичный метрополитен будет продолжать совершенствоваться, станет еще более комфортным и безопасным", - привели в пресс-службе метро слова ректора Московского государственного университета путей сообщения Бориса Левина.

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