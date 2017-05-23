В московском метро официально назначен новый начальник

15 мая 2017 г. В московском метро снова поменялся начальник: Пегов стал вице-президентом РЖД

Дмитрий Пегов, руководивший подземкой с 2014 года, стал вице-президентом РЖД и будет курировать направление пассажирских перевозок. Его место займет первый замначальника метро Виктор Козловский.