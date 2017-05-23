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Канатная станция "Лужники" будет зеркальной
23 мая 2017 г. | Время публикации 08:26
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Начались подготовительные работы к строительству первой из трех станций канатной дороги, которая появится к чемпионату мира по футболу. Как сообщается на сайте мэра столицы, станцию канатной дороги, которая свяжет Воробьевы горы и спорткомплекс "Лужники", построят напротив спорткомплекса.

"Станция "Лужники" — это прямоугольное здание со стеклянным первым этажом и легкими навесными рельефными фасадами из перфорированных металлических панелей. В ночное время станция будет эффектно подсвечиваться", — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, станция рассчитана на обслуживание порядка 1600 человек в час. Ее сделают из отполированных до зеркального блеска стальных панелей и ударопрочного стекла. Таким образом, в фасаде будет отражаться окружающий пейзаж.

Площадь двухэтажного здания составит более двух тысяч квадратных метров. На первом этаже организуют кассы, кафе и торговые киоски. На втором будет осуществляться посадка и высадка пассажиров. Для маломобильных групп граждан заработает лифт. Навес над пассажирской зоной сделают стеклянным — в дневное время она будет освещаться солнечным светом. Канатную дорогу будут обслуживать три станции — на улице Косыгина (верхняя), на Воробьевской набережной и на Лужнецкой набережной (нижняя). Проекты еще двух станций канатной дороги будут утверждены в этом году.

Напомним, канатную дорогу от смотровой площадки на Воробьевых горах до "Лужников" запустят в 2018 году, к чемпионату мира по футболу. Ее длина составит 737 метров. Проект строительства многофункциональной канатной дороги "Воробьевы горы - Лужники" предусматривает реконструкцию существующих инфраструктурных объектов: лыжного трамплина, построенного в 1953 году и находящегося в неудовлетворительном состоянии, и канатной дороги с продлением ее до другого берега Москвы-реки в районе стадиона "Лужники". Фуникулер будет решать три задачи: экскурсионную, транспортную и спортивную (в зимний период - для подъема горнолыжников). Еще одна канатная дорога может появиться на территории ЗИЛ.
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