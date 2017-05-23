Канатная станция "Лужники" будет зеркальной

5 июля 2016 г. Канатная дорога может появиться на территории ЗИЛа

Необходимость переправы может возникнуть при активном заселении бывшей промзоны, а канатная дорога может стать привлекательной в том числе для туристов. Ее эффективность оценят на примере проекта в Лужниках.