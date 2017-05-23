Инопресса о московской реновации: "люди не дураки", а власти "перешли границы дозволенного"

21 мая 2017 г. Академик заявил, что попадающие под реновацию дома могли бы простоять еще 100-140 лет

По словам Юрия Бочарова, пятиэтажки первых серий строились с ошибками, их ресурс выработан примерно на 60 процентов. Более поздние же дома износились не более чем на 20 процентов и правильнее их реконструировать.