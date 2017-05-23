Инопресса о московской реновации: "люди не дураки", а власти "перешли границы дозволенного"

Общественный резонанс, вызванный программой реновации жилья в Москве, и протестный митинг 14 мая на проспекте Академика Сахарова не ускользнули от внимания зарубежной прессы. Сразу несколько авторитетных мировых изданий посвятили материалы этой теме. Авторы статей отмечают, что власти "перешли границы дозволенного", и в преддверии выборов настраивают жителей против себя. Перевод статей публикует InoPressa.
"Если допустить, что у кого-то есть цель настроить против государства даже самых спокойных граждан, то вряд ли можно придумать программу лучше, чем выгнать миллионы людей из их квартир и дать расплывчатое обещание переселить их в новые", – пишет
Юлиан Ханс на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung.
До сих пор москвичи связывали имя мэра Сергея Собянина с дорогой уличной плиткой, на которой летом возникают озера, а зимой – каток. "Но по сравнению с программой по сносу, которую мэр называет "реновацией", недовольство тротуарами станет просто цветочками", – считает журналист. Собянину уже далось "заставить десятки тысяч москвичей выйти на улицы с протестом", хотя ему "и в страшном сне не приснилось бы настраивать граждан против властей", отмечает Ханс.
Многие из пришедших на проспект Академика Сахарова 14 мая раньше никогда
не посещали акции протеста: в толпе было много пожилых людей, а также семьи с маленькими детьми, делится наблюдениями журналист Марк Беннетс в статье для Newsweek (перевод
). По мнению автора, программа переселения москвичей в предверии выборов 2018 года может создать проблемы и для Собянина, и для президента России Владимира Путина. "Собянин говорит, что снос необходим для модернизации московского жилья, но рассерженные жители утверждают, что все это затеяно чисто ради обогащения застройщиков
, связанных с правительством, и коррумпированных городских чиновников", – пишет Беннетс.
"Московская жилищная рулетка" озаглавлена статья
русско-американской писательницы и журналистки Анастасии Эдель в The New York Times. "Российские официальные СМИ изображают нарастающее сопротивление как "чисто местное дело"... и критикуют "зажравшихся москвичей" за неблагодарность по отношению к еще одному благодеянию от властей, – отмечается в материале. – Однако люди не дураки. Они понимают, что московская реновация – пилотный проект, после которого похожее золотое дно для строителей будет устроено и в других российских городах. Такие схемы обогащают олигархов
, тогда как обычным людям приходится волноваться, не придется ли им в итоге жить рядом с местом переработки мусора".