При реконструкции монорельса демонтируют почти половину надземных путей

1 марта 2017 г. Монорельс уже не смогут заменить трамваем: на пути встал жилой комплекс

Ранее власти не исключали, что монорельс частично заменят трамвайной линией, которая свяжет северо-восток с северо-западом. Но эта цель уже недостижима: свободный участок отдан под строительство жилого комплекса.