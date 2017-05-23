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При реконструкции монорельса демонтируют почти половину надземных путей
23 мая 2017 г. | Время публикации 17:30
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Предварительный проект реконструкции московского монорельса предусматривает демонтаж путей от Новомосковской улицы до улицы Сергея Эйзенштейна, сообщил "Интерфаксу" руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. Протяженность этого участка составляет около 2,5 километра.

Также планируется переустройство существующего трамвайного полотна от Новомосковской улицы до проспекта Мира. Напомним, монорельс фактически переделают в трамвай. Надземные пути опустят на землю, эстакады останутся на пересечении линии монорельса с железной и автомобильными дорогами. "Пока, с учетом стесненных условий района, уточняется трассировка будущей трамвайной линии", – сообщил Бочкарев.

Как сообщает издание "Московская перспектива" со ссылкой на департамент транспорта, на сохранившихся высотных участках монорельса положат трамвайные пути, а рельсы для поездов демонтируют. Трамваи будут подниматься наверх, проезжать несколько километров пути по специальной горке длиной в несколько километров и возвращаться на обычные пути. Демонтаж конструкций монорельса планируется начать к концу 2018 года. Реконструкция будет идти за счет городского бюджета, стоимость работ пока не известна.

Напомним, московский метрополитен еще в 2015 году объявил конкурс на разработку программы развития убыточного монорельса. Бывший начальник подземки Дмитрий Пегов говорил, что рассматривается несколько вариантов: замена монорельса трамваем от станции метро "Тимирязевская" до улицы Костякова либо "апгрейд монорельса". В январе 2017 года монорельс был переведен на экскурсионный режим работы. Поезда стали ходить с восьми утра до восьми вечера с получасовыми интервалами. Постоянные пассажиры остались недовольны и собирали подписи за возвращение прежнего графика.
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