Жителям двух сносимых пятиэтажек в Коньково перекрыли воду и газ, чтобы ускорить выселение Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Речь идет о домах по адресу Профсоюзная, 98, корпус 6 и Профсоюзная, 98, корпус 7. В них на данный момент в общей сложности проживает 16 семей. По словам одной из местных жительниц, насильно выселить людей власти пытаются не впервые, однако в этот раз "набегом" коммунальщиков руководила непосредственно представительница управы района Коньково Елена Меньшикова. Срезом труб, предположительно, занимались сотрудники "Мосгаза", однако опознавательных знаков на их одежде не было.



Как отмечает Пономарев, никаких документов, которые бы разрешали разрушение жилого дома, представитель управы не представила, а в ГБУ "Жилищник" объяснили отключение воды и газа, а также срезание труб "необходимостью предотвратить аварии". Вызов полиции проблеме никак не помог - правоохранители приехали, взяли объяснение у Меньшиковой и заявление у жительницы, но протокол составлять не стали.



Между тем жильцы жалуются, что предлагаемые властями варианты для переселения их не устраивают. "Предлагает то квартиру на окраине промзоны, то другой округ, то жилье площадью на 20 процентов меньше, чем у нас сейчас. Поэтому не переезжаем, ждем адекватных вариантов", - рассказала правозащитнику москвичка. Примечательно, что рядом со сносимыми домами специально для переселения недавно был построен монолитный дом, жильцы согласны в него въехать, но им не предлагают. "Куда ушли квартиры дома под переселение - остается загадкой", - пишет Пономарев.



"Я надеюсь, что этот рассказ заставит задуматься людей, которые считают, что проблема реновации их не касается. Придут и за вами. У нас есть прекрасная возможность представить, как будет проходить грядущая реновация. С принятием нового закона будет еще хуже", - добавил автор публикации, подчеркнув, что единственный способ остановить процесс - выйти на предстоящий Накануне на юго-западе Москвы в двух пятиэтажках, определенных под снос, без каких-либо судебных решений отключили газ, срезали трубы и прекратили подачу горячей и холодной воды. Процесс переселения из этих домов находится лишь на стадии предложения собственникам вариантов для переезда, однако город уже сейчас пытается выжить людей из квартир, пишет в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" правозащитник Лев Пономарев.Речь идет о домах по адресу Профсоюзная, 98, корпус 6 и Профсоюзная, 98, корпус 7. В них на данный момент в общей сложности проживает 16 семей. По словам одной из местных жительниц, насильно выселить людей власти пытаются не впервые, однако в этот раз "набегом" коммунальщиков руководила непосредственно представительница управы района Коньково Елена Меньшикова. Срезом труб, предположительно, занимались сотрудники "Мосгаза", однако опознавательных знаков на их одежде не было.Как отмечает Пономарев, никаких документов, которые бы разрешали разрушение жилого дома, представитель управы не представила, а в ГБУ "Жилищник" объяснили отключение воды и газа, а также срезание труб "необходимостью предотвратить аварии". Вызов полиции проблеме никак не помог - правоохранители приехали, взяли объяснение у Меньшиковой и заявление у жительницы, но протокол составлять не стали.Между тем жильцы жалуются, что предлагаемые властями варианты для переселения их не устраивают. "Предлагает то квартиру на окраине промзоны, то другой округ, то жилье площадью на 20 процентов меньше, чем у нас сейчас. Поэтому не переезжаем, ждем адекватных вариантов", - рассказала правозащитнику москвичка. Примечательно, что рядом со сносимыми домами специально для переселения недавно был построен монолитный дом, жильцы согласны в него въехать, но им не предлагают. "Куда ушли квартиры дома под переселение - остается загадкой", - пишет Пономарев."Я надеюсь, что этот рассказ заставит задуматься людей, которые считают, что проблема реновации их не касается. Придут и за вами. У нас есть прекрасная возможность представить, как будет проходить грядущая реновация. С принятием нового закона будет еще хуже", - добавил автор публикации, подчеркнув, что единственный способ остановить процесс - выйти на предстоящий митинг против реновации.



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