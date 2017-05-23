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При реновации в Москве могут уничтожить в четыре раза больше деревьев, чем за последние 15 лет
23 мая 2017 г. | Время публикации 12:58 | Последние изменения 13:40
Рубрики: Экология  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Снос нескольких тысяч домов в рамках программы реновации и строительство новых домов приведут к "колоссальному ущербу" для экологической ситуации в столице, опасается Гринпис России. По подсчетам экспертов организации, строительство приведет к уничтожению 2700 гектаров растительности, что вчетверо превышает потери за последние 15 лет и составляет около 7% площади всех зеленых насаждений в "старой" Москве.

В ряде районов потери могут быть существенно выше: Кузьминки, Черемушки, Зюзино, Царицыно, Перово, Новогиреево, Марфино, Коптево, Северное Измайлово, Алтуфьевский, Бабушкинский, Головинский и Нижегородский районы могут лишиться четверти своей растительности. "Под снос попадают наиболее экологически эффективные зеленые зоны, там растут деревья, которые посадили несколько десятилетий назад", – отметили в Гринпис. Деревья, посаженные на месте срубленных, "достигнут тех же показателей экологической эффективности" лишь через несколько десятилетий, тогда как городу из-за строительства новых высотных домов будет не хватать зелени.

Между тем законопроект о реновации позволяет не соблюдать нормативы по площади озеленения кварталов, размерам парков и скверов. Застройка без соблюдения этих норм может привести к экологическому коллапсу в Москве, считают эксперты Гринпис. Кроме того, жителям новых домов, которые появятся на месте пятиэтажек, нужно будет больше зелени, так как плотность населения возрастет.

По данным экологов, за 15 лет столица лишилась 700 гектаров зеленых насаждений: устойчивой "традицией" стало нецелевое использование особо охраняемых природных территорий и земель общего пользования, бесконтрольная застройка. То, что Москва при этом входит в сотню самых зеленых городов мира, Гринпис считает во многом формальностью.

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