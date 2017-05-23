При реновации в Москве могут уничтожить в четыре раза больше деревьев, чем за последние 15 лет

12 сентября 2016 г. Гринпис: за 15 лет Москва лишилась зеленых зон площадью в тысячу футбольных полей

По мнению экологов, столица остается одним из самых зеленых мегаполисов мира только на бумаге. А судя по документам, "у властей нет четкого представления, где что растет и как это сохранить". Активисты составили петицию мэру.