При реновации в Москве могут уничтожить в четыре раза больше деревьев, чем за последние 15 лет

Снос нескольких тысяч домов в рамках программы реновации и строительство новых домов приведут к "колоссальному ущербу" для экологической ситуации в столице, опасается Гринпис России
. По подсчетам экспертов организации, строительство приведет к уничтожению 2700 гектаров растительности, что вчетверо превышает потери за последние 15 лет и составляет около 7% площади всех зеленых насаждений в "старой" Москве.
В ряде районов потери могут быть существенно выше: Кузьминки, Черемушки, Зюзино, Царицыно, Перово, Новогиреево, Марфино, Коптево, Северное Измайлово, Алтуфьевский, Бабушкинский, Головинский и Нижегородский районы могут лишиться четверти своей растительности. "Под снос попадают наиболее экологически эффективные зеленые зоны, там растут деревья, которые посадили несколько десятилетий назад", – отметили в Гринпис. Деревья, посаженные на месте срубленных, "достигнут тех же показателей экологической эффективности" лишь через несколько десятилетий, тогда как городу из-за строительства новых высотных домов будет не хватать зелени.
Между тем законопроект о реновации позволяет не соблюдать нормативы по площади озеленения кварталов, размерам парков и скверов. Застройка без соблюдения этих норм может привести к экологическому коллапсу в Москве, считают эксперты Гринпис. Кроме того, жителям новых домов, которые появятся на месте пятиэтажек, нужно будет больше зелени, так как плотность населения возрастет
.
По данным экологов, за 15 лет столица лишилась 700 гектаров зеленых насаждений
: устойчивой "традицией" стало нецелевое использование особо охраняемых природных территорий и земель общего пользования, бесконтрольная застройка. То, что Москва при этом входит в сотню самых зеленых городов мира
, Гринпис считает во многом формальностью.