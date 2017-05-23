Второе чтение законопроекта о реновации предварительно намечено на 9 июня

Второе чтение законопроекта о реновации жилого фонда в Москве может пройти в Госдуме 9 июня. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников. Он уточнил, что это предварительная договоренность. Также принято решение провести 6 июня большие парламентские слушания, на которых будут детально обсуждаться поправки к редакции второго чтения законопроекта, передает ТАСС.
Таким образом, второе, основное, чтение законопроекта пройдет до окончания голосования москвичей в "Активном гражданине" и МФЦ, которое продлится до 15 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, по словам Мельникова, "обратил внимание на то, что этот пакет поправок должен быть известен и представителям СМИ, и жителям Москвы, потому что он действительно принципиальным образом вносит изменения в тот законопроект, который обсужден и принят в первом чтении". Между тем текст поправок до сих пор не опубликован в широком доступе.
Неделю назад сообщалось, что второе чтение законопроекта перенесено на 5 июля
, парламентские слушания пройдут 20 июня, а срок приема поправок к документу будет продлен до 21 июня. Однако на прошлой неделе Госдума вдвое сократила
срок приема поправок – до 3 июня. Мельников, комментируя это решение, не стал исключать, что идея продления сроков принятия поправок в закон "О статусе Москвы" и реновации выглядит в нынешней ситуации весьма здраво, но выступил за то, чтобы дополнительное время не превысило две недели."Особенно демонические" инициативы мэрии будут исключены или исправлены
Поправки в законопроект были внесены поздно вечером 18 мая. Как пишут "Ведомости"
, многие "особенно демонические" инициативы московского правительства будут исключены или исправлены с учетом норм Конституции, Земельного, Жилищного и Градостроительного кодексов. Однако это все равно фактически поправки мэрии: одно из ключевых новшеств - возможность оспорить в суде любые решения – исходило именно от мэрии, подчеркивала пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова.
В частности, жители смогут оспорить в суде решение о включении дома в программу, о равноценности или равнозначности квартиры на замену, размере или качестве компенсации. Пока в суде обсуждается решение о сносе, снести дом нельзя. Жителям также предоставлено право выбора равнозначной или равноценной квартиры, денежной или натуральной компенсации.
На сайте Госдумы
говорится, что в состав денежной компенсации будет включена не только рыночная стоимость жилого помещения, но и доля в праве на общее имущество и земельный участок. Данные поправки внесла председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, призвав москвичей озаботиться постановкой этих земельных участков на кадастровый учет. Если государство обязывалось провести в доме капитальный ремонт, но его еще не было, появляется еще и компенсация за невыполненный ремонт, добавила Хованская.
В поправках также говорится, что квартиры могут предоставляться только в нынешнем районе проживания. По письменному согласию возможен переезд в другой район. Исключение – Зеленоград и Новая Москва, жителей которых будут переселять в пределах округа. В программе должны участвовать лишь те дома, где большинство жильцов поддержит ее при голосовании, но жильцы должны иметь право в любой момент выйти из программы на основании решения общего собрания собственников квартир. Чтобы заблокировать снос, достаточно одной трети собственников плюс один голос. Поменять это решение можно будет только спустя какое-то время – обсуждаются варианты 3 года или 5 лет.
Пока новое жилье не достроено, выселить жильцов не смогут. В поправках также говорится, что программа касается только блочных и панельных домов, и никакие жилые дома вне программы не могут быть подвергнуты реновации. При наличии ипотеки на сносимое жилье она переносится на новую квартиру. Неприватизированное жилье можно будет оформить в социальный наем или в собственность. На размышление о вступлении в программу депутаты в поправках дают 90 дней вместо прежних 60. Бизнесменам, владеющим в сносимых домах нежилыми помещениями, предоставляется только равноценное помещение.
Между тем многие опасные для города и москвичей изменения скрываются под сложными формулировками, отмечают "Ведомости". Среди них – допустимость строить без образования земельного участка, возможность отступать от техрегламентов, санитарных норм и требований пожарной безопасности, о создании фонда содействия реновации, который по сути будет монополистом. Именно эти нормы вводят особый правовой режим на территории реновации и позволяют провести ее в чрезвычайно сжатые сроки. По словам Хованской, изменения коснутся и этой части законопроекта, а наиболее одиозные предложения будут исключены.