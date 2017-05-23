Второе чтение законопроекта о реновации предварительно намечено на 9 июня

19 мая 2017 г. Госдума вдвое сократила время на прием поправок в законопроект о реновации

Первоначально планировалось, что прием поправок перед вторым чтением нашумевшего законопроекта продлится до 21 июня, однако сегодня Госдума проголосовала за новую дату - 3 июня.