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Московские таксисты воюют друг с другом, "отыгрываясь" на пассажирах
23 мая 2017 г. | Время публикации 09:14 | Последние изменения 11:07
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Таксисты объявили войну пассажирам и друг другу. Как выяснил "Московский комсомолец", таксисты "глушат" сигнал агрегаторов в аэропортах и передают друг другу заказы, активно зарабатывая на пассажирах и пользуясь "липовыми" GPS.

Прибыв в аэропорт ночью в дождь, журналистка выяснила, что приложения трех самых известных агрегаторов вдруг перестали работать. Как сообщает женщина, сбой внезапно произошел у многих людей вокруг, при этом вблизи ходили довольные частники. По ее словам, таксист, которого все же удалось вызвать, рассказал, что "таксистская мафия" глушит сигнал приложений на стоянках у аэропортов, почти на каждом форуме можно найти отзывы шокированных таксистов. "Как-то раз приехал в аэропорт, 10 минут назад приземлился рейс из Питера. Встал так, чтоб к выходам быть самым ближним. Прождал час — ничего не словил, уехал. Пока ловил — смотрел на соседних таксистов с таким же агрегатором. У них было так же, т.е. не было заказов. В аэропортах ловить нечего?", - пишет один из них.

В межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта Таксист полагают, что речь идет о конкурентной борьбе: агрегаторы возят пассажиров ниже себестоимости, что крайне невыгодно рядовым водителям. Между тем в столице отсутствуют профессиональные стандарты водителей такси и оценки квалификации, и взять машину может любой водитель со стажем от трех лет.

Рядовые москвичи между тем жалуются и на обычное мошенничество. Так, один из блогеров, заказавший такси через приложение, "получил" машину с другими номерами: водитель объяснил, что зарегистрированная в приложении машина на ремонте, поэтому и номер не совпадает. Довезя пассажира до конечного пункта, он зашел в странное приложение с координатами GPS: поездка обошлась в 999 рублей, а маршруты, как выяснилось, не совпали. После того, как мужчина обратился в службу техподдержки, лишние 139 рублей ему вернули, пообещав провести с таксистом воспитательную работу.

По мнению блогера, таксисты договариваются, что будут бомбить под одним аккаунтом, который действительно имеет кто-то из них в приложении агрегатора. Машина легального водителя физически находится рядом с аэропортом. Поступающий заказ он передает товарищу неподалеку: лжетаксист везет клиента по адресу, после чего подменяет свои координаты в конце поездки и еще раз после того, как клиент вышел. Машина освобождается и снова оказывается в аэропорту. Официальный таксист выступает диспетчером-посредником, и через пару минут другой приятель начинает выполнять заказ. Первый же спокойно возвращается на точку сбора. Кроме того, водители устанавливают на свой телефон "фейковый GPS", чтобы получать заказы быстрее других. Контролировать же процесс не хочет никто.
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