Московские таксисты воюют друг с другом, "отыгрываясь" на пассажирах Рубрики: Автотранспорт

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Прибыв в аэропорт ночью в дождь, журналистка выяснила, что приложения трех самых известных агрегаторов вдруг перестали работать. Как сообщает женщина, сбой внезапно произошел у многих людей вокруг, при этом вблизи ходили довольные частники. По ее словам, таксист, которого все же удалось вызвать, рассказал, что "таксистская мафия" глушит сигнал приложений на стоянках у аэропортов, почти на каждом форуме можно найти отзывы шокированных таксистов. "Как-то раз приехал в аэропорт, 10 минут назад приземлился рейс из Питера. Встал так, чтоб к выходам быть самым ближним. Прождал час — ничего не словил, уехал. Пока ловил — смотрел на соседних таксистов с таким же агрегатором. У них было так же, т.е. не было заказов. В аэропортах ловить нечего?", - пишет один из них.



В межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта Таксист полагают, что речь идет о конкурентной борьбе: агрегаторы возят пассажиров ниже себестоимости, что крайне невыгодно рядовым водителям. Между тем в столице отсутствуют профессиональные стандарты водителей такси и оценки квалификации, и взять машину может любой водитель со стажем от трех лет.



Рядовые москвичи между тем жалуются и на обычное мошенничество. Так, один из блогеров, заказавший такси через приложение, "получил" машину с другими номерами: водитель объяснил, что зарегистрированная в приложении машина на ремонте, поэтому и номер не совпадает. Довезя пассажира до конечного пункта, он зашел в странное приложение с координатами GPS: поездка обошлась в 999 рублей, а маршруты, как выяснилось, не совпали. После того, как мужчина обратился в службу техподдержки, лишние 139 рублей ему вернули, пообещав провести с таксистом воспитательную работу.



По мнению блогера, таксисты договариваются, что будут бомбить под одним аккаунтом, который действительно имеет кто-то из них в приложении агрегатора. Машина легального водителя физически находится рядом с аэропортом. Поступающий заказ он передает товарищу неподалеку: лжетаксист везет клиента по адресу, после чего подменяет свои координаты в конце поездки и еще раз после того, как клиент вышел. Машина освобождается и снова оказывается в аэропорту. Официальный таксист выступает диспетчером-посредником, и через пару минут другой приятель начинает выполнять заказ. Первый же спокойно возвращается на точку сбора. Кроме того, водители устанавливают на свой телефон Таксисты объявили войну пассажирам и друг другу. Как выяснил "Московский комсомолец" , таксисты "глушат" сигнал агрегаторов в аэропортах и передают друг другу заказы, активно зарабатывая на пассажирах и пользуясь "липовыми" GPS.Прибыв в аэропорт ночью в дождь, журналистка выяснила, что приложения трех самых известных агрегаторов вдруг перестали работать. Как сообщает женщина, сбой внезапно произошел у многих людей вокруг, при этом вблизи ходили довольные частники. По ее словам, таксист, которого все же удалось вызвать, рассказал, что "таксистская мафия" глушит сигнал приложений на стоянках у аэропортов, почти на каждом форуме можно найти отзывы шокированных таксистов. "Как-то раз приехал в аэропорт, 10 минут назад приземлился рейс из Питера. Встал так, чтоб к выходам быть самым ближним. Прождал час — ничего не словил, уехал. Пока ловил — смотрел на соседних таксистов с таким же агрегатором. У них было так же, т.е. не было заказов. В аэропортах ловить нечего?", - пишет один из них.В межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта Таксист полагают, что речь идет о конкурентной борьбе: агрегаторы возят пассажиров ниже себестоимости, что крайне невыгодно рядовым водителям. Между тем в столице отсутствуют профессиональные стандарты водителей такси и оценки квалификации, и взять машину может любой водитель со стажем от трех лет.Рядовые москвичи между тем жалуются и на обычное мошенничество. Так, один из блогеров, заказавший такси через приложение, "получил" машину с другими номерами: водитель объяснил, что зарегистрированная в приложении машина на ремонте, поэтому и номер не совпадает. Довезя пассажира до конечного пункта, он зашел в странное приложение с координатами GPS: поездка обошлась в 999 рублей, а маршруты, как выяснилось, не совпали. После того, как мужчина обратился в службу техподдержки, лишние 139 рублей ему вернули, пообещав провести с таксистом воспитательную работу.По мнению блогера, таксисты договариваются, что будут бомбить под одним аккаунтом, который действительно имеет кто-то из них в приложении агрегатора. Машина легального водителя физически находится рядом с аэропортом. Поступающий заказ он передает товарищу неподалеку: лжетаксист везет клиента по адресу, после чего подменяет свои координаты в конце поездки и еще раз после того, как клиент вышел. Машина освобождается и снова оказывается в аэропорту. Официальный таксист выступает диспетчером-посредником, и через пару минут другой приятель начинает выполнять заказ. Первый же спокойно возвращается на точку сбора. Кроме того, водители устанавливают на свой телефон "фейковый GPS" , чтобы получать заказы быстрее других. Контролировать же процесс не хочет никто.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 2 августа 2016 г. Таксисты "мухлюют" с GPS-координатами ради выгодных заказов

Приложение Fake GPS корректирует координаты автомобиля на карте, создавая впечатление близости к поступившему заказу. Чаще всего таксисты пользуются им, чтобы не платить за парковку в аэропортах, и выезжают на принятые заказы.

