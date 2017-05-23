Садовое кольцо полностью перекроют 28 мая ради велопарада

Садовое кольцо будет полностью перекрыто с 12:00 воскресенья, 28 мая, в связи с проведением большого московского велопарада. Движение будет открываться по мере проезда колонны, сообщает
департамент транспорта. С 6 утра до 19:00 будет закрыт проезд по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой от Садового кольца до Каланчевской улицы. С 13:30 закроют Каланчевскую улицу от Садовой-Черногрязской до улицы Маши Порываевой.
Кроме того, 28 мая будет перекрыт ряд улиц на юго-западе Москвы в связи с проведением благотворительного забега "Бегущие сердца". С 8:00 до 14:00 не будет движения по улице Косыгина в обе стороны между Мосфильмовской улицей и поворотом с улицы Косыгина на Ленинский проспект, на участке Мичуринского проспекта между улицей Косыгина и Ломоносовском проспектом, а также на участке Университетской площади.
Велопарад на Садовом кольце завершает акцию "На работу на велосипеде"
, которая проходила в Москве с 15 мая. По предварительным данным, в параде собираются принять участие более 40 тысяч человек. Организаторами выступают проект по развитию велокультуры Let's bike it! и правительство Москвы. 28 мая в городских пунктах велопроката будут действовать льготные тарифы. Поездки от 3 до 4 часов будут стоить 450 рублей вместо тысячи, сезонный тариф можно будет купить со скидкой 100 рублей. В день парада также можно будет бесплатно провозить велосипеды в электричках.