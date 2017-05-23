Садовое кольцо полностью перекроют 28 мая ради велопарада

13 мая 2017 г. Акция "На работу на велосипеде" продлится в Москве две недели

С 15 по 28 мая участники акции смогут пользоваться скидками и бонусами от кафе, ресторанов и магазинов, которые станут партнерами мероприятия. В велопрокате будут действовать скидки на тарифы. А 28 мая пройдет большой велопарад.