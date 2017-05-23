Москвичей призвали выйти на оба митинга против произвола мэрии 27 и 28 мая

В ближайшие выходные в столице состоится сразу два масштабных протестных мероприятия со схожей повесткой - митинг "За права москвичей!" и "Марш против градостроительного произвола". Несмотря на развернувшуюся в социальных сетях дискуссию относительно того, кому пойдет на руку конкуренция митингов, большинство организаторов призывает москвичей уделить протестам оба выходных дня, а не выбирать одну акцию, поскольку политические взгляды не будут играть никакой роли, когда городские власти запустят программу реновации
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Митинг "За права москвичей!" (27 мая, 14:00, Суворовская площадь) позиционируется как общегородская акция, организованная инициативными группами граждан и активистами, не имеющими принадлежности к определенной политической партии. Как отмечается
на странице мероприятия в Facebook, участники митинга выступят против реновации, платных парковок, точечной застройки, "всей социальной политики, творимой "пришельцем" Собяниным, просто не умеющим управлять нашим мегаполисом".
"Мы считаем, что мэрия Москвы перешла черту в презрении к интересам москвичей, сейчас вопрос стоит о судьбе города, который мы все любим, и не время заниматься выяснением политических отношений. Время объединяться. Мэрия сделала все, чтобы воспрепятствовать проведению нашего общегородского митинга протеста против собянинского произвола", - заявил
один из организаторов акции, член Общественной палаты (ОП) РФ Георгий Федоров. Вместе с ним в качестве заявителей митинга значатся политик Владимир Милов, муниципальный депутат Евгений Будник и другие.
Федоров отметил, что митинг 27 мая был запланирован еще в апреле, а недавнее согласование
мэрией параллельной акции 28 мая - попытка чиновников "отвлечь москвичей". По его словам, проведению мероприятия также предшествовала масштабная кампания, направленная на его дискредитацию и срыв, а в интернете идут "взаимные нападки и разборки по оценке 27 и 28 мая". "Многие люди растерялись и не знают, на какое мероприятие идти. Друзья! Нас грабят всех! Либо получится объединиться и показать свою волю властям или всех сожрут по одиночке", - подчеркнул представитель ОП.
"Марш против градостроительного произвола" (28 мая, 13:00, улица Вавилова) считается прямым продолжением митинга против реновации, который собрал около двадцати тысяч человек 14 мая на проспекте Академика Сахарова. В этот раз, впрочем, за организацию акции отвечают оппозиционные партии ПАРНАС и "Яблоко". В оргкомитете среди прочих заявлены политик Геннадий Гудков, руководитель московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин, правозащитник Лев Пономарев.
На странице марша в Facebook говорится
: "Квартиры, дома и городская земля это наша собственность, и только мы можем решать, когда, куда и под какие гарантии мы готовы переселяться. Мы требуем снять закон о реновации с рассмотрения. Мы требуем уважать наше право распоряжаться своим жильем". В ПАРНАСе ранее заявляли, что программа реновации нарушит права людей на частную собственность и ухудшит условия жизни москвичей, существенно увеличив плотность населения.
Отметим, что проведению митинга 27 мая предшествовала скандальная история
, которая, по мнению организаторов, нанесла значительный ущерб мероприятию. В конце минувшей недели журналистка и теперь уже бывший член оргкомитета акции Екатерина Винокурова уничтожила официальную страницу митинга "За права москвичей!" в Facebook, объяснив это тем, что ее включили в группу без ее же ведома, а затем отказывались вычеркнуть из числа администраторов. И это при том, что войти в состав организаторов мероприятия в Facebook можно только лично дав согласие, а для выхода достаточно нажать соответствующую кнопку в настройках страницы.
Вскоре после произошедшего Георгий Федоров заявил, что, судя по "атаке Винокуровой", власти "очень боятся именно митинг 27 мая". Администратор группы "Москвичи против сноса" Кэри Гуггенбергер, в свою очередь, отметила
важность обоих митингов. "У нас земля горит. Каждый может иметь предпочтения по своим партиям, но дом у нас один, пусть это будет стимулом на выход. Будем считать, что у нас будет двухдневная экскурсия по Москве", - написала активистка. Ее мнение разделяет и Евгений Будник. В беседе с NEWSmsk.com
муниципальный депутат отметил, что если москвичи массово выйдут на обе акции, это наглядно продемонстрирует, насколько решительно горожане настроены против политики мэрии.