Журналисты выяснили новые подробности убийства кинодокументалиста Тамары Якжины Рубрики: Криминал

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Киновед Тамара Якжина занимала двухкомнатную квартиру на шестом этаже дома на улице Габричевского. Сосед Якжины по лестничной клетке Игорь Дроздов жил в "трешке" с пожилыми родителями, гражданской женой Натальей и двумя детьми. В 28 лет мужчина был приговорен к 9 годам тюрьмы за кражу в воинской части и был освобожден досрочно за примерное поведение. Тем не менее в 1998 году он был приговорен к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества по статьям "Кража", "Разбой", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".



В 2008 году Дроздов еще раз попался на краже и был приговорен к 2 годам 7 месяцам тюрьмы, причем в перерывах между сроками умудрился жениться. Из-за трех судимостей мужчина подрабатывал на грузоперевозках, и его семья едва сводила концы с концами, и не исключено, что сосед мог банально завидовать Якжиной.



"Тамара всегда опасалась этого человека. Часто сетовала: мол, как же не повезло с соседом! — говорит двоюродная сестра Якжины. — Были у нее какие-то нехорошие предчувствия. Опасалась, что Дроздов влезет в квартиру, и, возможно, поэтому всегда носила документы на жилье с собой". Женщина была очень осторожной и недоверчивой, поэтому вопрос о том, почему 12 марта 2015 года она села в машину Дроздова, предложившего подвезти до метро, до сих пор остается неясным.



Сам Дроздов на допросах заявил, что в тот день повздорил с женщиной, якобы заявившей, что мужчина "превратил дом в свинарник" и пообещавшей "пригласить прессу, чтобы показать, как вы выглядите". Какое-то время спустя, когда мужчина выезжал со двора на своей машине, он заметил Якжину и предложил соседке



"Я стал расспрашивать Якжину о причинах негатива в мой адрес. А она опять пустилась в оскорбления. Мол, часто бывает за границей, а там люди живут чисто, культурно, а россияне существуют как свиньи". По мнению журналистов, эти слова взбесили водителя, который достал шприц с разведенным героином, хранившийся в кармане козырька водителя, и быстро сделал укол женщине. По данным журналистов, в других показаниях мужчина вообще не упомянул о шприце, и сказать наверняка, что он приготовил его для своей жертвы, нельзя. После этого он принялся кружить по району: не исключено, что причиной этого стали размышления о том, как поступить дальше. Вернувшись к машине, мужчина зачем-то влил в рот так и не пришедшей в себя соседке пол-литра водки, одновременно с этим сжимая горло рукой. Вполне возможно, именно в этот момент мужчина и задушил Якжину — согласно экспертизе, она умерла от механической асфиксии.



После убийства Дроздов повез труп в сторону области и планировал сбросить тело в какой-нибудь колодец, но подходящего не нашел. А потом, проезжая по Пятницкому шоссе, свернул на первую попавшуюся дорогу к лесополосе и выволок женщину за зелено-желтый шарфик в сторону поваленного дерева. Вырыв могилу, он уложил тело туда, забросав его глиной и снегом. Сберкнижку и визитку из сумочки женщины он сжег неподалеку на мусорной куче. А паспорт и свидетельство о праве собственности на квартиру прихватил с собой.



Вечером этого же дня убийца позвонил знакомому Роману Фирсову, бывшему дознавателю УВД ЮВАО, ранее судимому за превышение должностных полномочий, и связался с Эльманом Карякиным, который вместе с Дроздовым отбывал срок за изготовление подложных документов на недвижимость. Чтобы получить свидетельство о собственности, бандиты



Шайку раскрыли после того, как друзья Тамары Германовны



На допросах Дроздов с самого начала сознался в убийстве и показал место захоронения, однако сперва выдвинул какую-то абсурдную версию — якобы все началось со знакомого Фирсова, некоего поляка по имени Ян, предложившего Роману купить квартиру по соседству с Дроздовым, а он взялся помочь с документами. В то же время мотив убийства так и остался неясным: в то время как сам он говорил о многолетней неприязни, родственники Якжины уверены, что Дроздов давно следил за квартирой и просто выбрал удачный момент. Еще одну абсурдную версию мужчина выдвинул уже на суде, заявив, что мыл машину, когда к нему подошли вооруженные люди и потребовали вывезти Якжину за город. По его словам, этим людям не понравился фильм режиссера и они решили ее проучить. По пути таинственные злодеи якобы задушили Якжину, а Дроздову ничего не оставалось, как похоронить ее.



Столичный суд вынес приговор участникам шайки, члены которой выставили на продажу квартиру убитого кинорежиссера Тамары Якжины. Убийцу Игоря Дроздова приговорили к 13 годам лишения свободы, его подельнику Роман Фирсову дали три года тюрьмы, изготовившему подложные документы Эльману Карякину и Ирине Ереминой, выступившей в роли "лже-Якжины" — по два года колонии. Между тем мотивы убийства так и не прояснены окончательно, пишет "Московский комсомолец" Киновед Тамара Якжина занимала двухкомнатную квартиру на шестом этаже дома на улице Габричевского. Сосед Якжины по лестничной клетке Игорь Дроздов жил в "трешке" с пожилыми родителями, гражданской женой Натальей и двумя детьми. В 28 лет мужчина был приговорен к 9 годам тюрьмы за кражу в воинской части и был освобожден досрочно за примерное поведение. Тем не менее в 1998 году он был приговорен к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества по статьям "Кража", "Разбой", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".В 2008 году Дроздов еще раз попался на краже и был приговорен к 2 годам 7 месяцам тюрьмы, причем в перерывах между сроками умудрился жениться. Из-за трех судимостей мужчина подрабатывал на грузоперевозках, и его семья едва сводила концы с концами, и не исключено, что сосед мог банально завидовать Якжиной."Тамара всегда опасалась этого человека. Часто сетовала: мол, как же не повезло с соседом! — говорит двоюродная сестра Якжины. — Были у нее какие-то нехорошие предчувствия. Опасалась, что Дроздов влезет в квартиру, и, возможно, поэтому всегда носила документы на жилье с собой". Женщина была очень осторожной и недоверчивой, поэтому вопрос о том, почему 12 марта 2015 года она села в машину Дроздова, предложившего подвезти до метро, до сих пор остается неясным.Сам Дроздов на допросах заявил, что в тот день повздорил с женщиной, якобы заявившей, что мужчина "превратил дом в свинарник" и пообещавшей "пригласить прессу, чтобы показать, как вы выглядите". Какое-то время спустя, когда мужчина выезжал со двора на своей машине, он заметил Якжину и предложил соседке обсудить тему курения в подъезде . Якжина сказала, что торопится, в ответ на что Дроздов предложил подвезти ее до метро."Я стал расспрашивать Якжину о причинах негатива в мой адрес. А она опять пустилась в оскорбления. Мол, часто бывает за границей, а там люди живут чисто, культурно, а россияне существуют как свиньи". По мнению журналистов, эти слова взбесили водителя, который достал шприц с разведенным героином, хранившийся в кармане козырька водителя, и быстро сделал укол женщине. По данным журналистов, в других показаниях мужчина вообще не упомянул о шприце, и сказать наверняка, что он приготовил его для своей жертвы, нельзя. После этого он принялся кружить по району: не исключено, что причиной этого стали размышления о том, как поступить дальше. Вернувшись к машине, мужчина зачем-то влил в рот так и не пришедшей в себя соседке пол-литра водки, одновременно с этим сжимая горло рукой. Вполне возможно, именно в этот момент мужчина и задушил Якжину — согласно экспертизе, она умерла от механической асфиксии.После убийства Дроздов повез труп в сторону области и планировал сбросить тело в какой-нибудь колодец, но подходящего не нашел. А потом, проезжая по Пятницкому шоссе, свернул на первую попавшуюся дорогу к лесополосе и выволок женщину за зелено-желтый шарфик в сторону поваленного дерева. Вырыв могилу, он уложил тело туда, забросав его глиной и снегом. Сберкнижку и визитку из сумочки женщины он сжег неподалеку на мусорной куче. А паспорт и свидетельство о праве собственности на квартиру прихватил с собой.Вечером этого же дня убийца позвонил знакомому Роману Фирсову, бывшему дознавателю УВД ЮВАО, ранее судимому за превышение должностных полномочий, и связался с Эльманом Карякиным, который вместе с Дроздовым отбывал срок за изготовление подложных документов на недвижимость. Чтобы получить свидетельство о собственности, бандиты пошли на подлог : в роли Якжины, пришедшей оформлять документы, выступила знакомая Дроздова — некая Ирина Еремина из Калужской области. При этом сама Еремина об убийстве ничего не знала: Дроздов заявил, что знакомая, квартиру которой нужно переоформить, проживает в другой стране и не может приехать. Документы в МФЦ и выставление квартиры на продажу оформили через знакомых участников шайки.Шайку раскрыли после того, как друзья Тамары Германовны увидели квартиру в интернете среди выставленных на продажу. Дроздов оказался в числе подозреваемых еще во время осмотра квартиры правоохранителями в конце марта 2015 года: когда его по случайности попросили быть понятым, он вел себя очень взволнованно и выбегал из квартиры - как выяснилось, он звонил подельникам с требованием срочно убрать фото жилья с сайта, однако сделать это не удалось.На допросах Дроздов с самого начала сознался в убийстве и показал место захоронения, однако сперва выдвинул какую-то абсурдную версию — якобы все началось со знакомого Фирсова, некоего поляка по имени Ян, предложившего Роману купить квартиру по соседству с Дроздовым, а он взялся помочь с документами. В то же время мотив убийства так и остался неясным: в то время как сам он говорил о многолетней неприязни, родственники Якжины уверены, что Дроздов давно следил за квартирой и просто выбрал удачный момент. Еще одну абсурдную версию мужчина выдвинул уже на суде, заявив, что мыл машину, когда к нему подошли вооруженные люди и потребовали вывезти Якжину за город. По его словам, этим людям не понравился фильм режиссера и они решили ее проучить. По пути таинственные злодеи якобы задушили Якжину, а Дроздову ничего не оставалось, как похоронить ее.



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