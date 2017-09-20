Между аэровокзальными комплексами Шереметьево-1 и Шереметьево-2 открыто рабочее движение Рубрики: Автотранспорт

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"Старошереметьевская трасса связывает два терминала крупнейшего в стране аэропорта "Шереметьево". Раньше здесь происходили чудовищные недоразумения, невозможно было вовремя успеть на самолет. В рамках реализации президентской программы развития московского транспортного узла мы получили более 2 млрд рублей, строители смогли достойно и в срок закончить работы", - сказал на сегодняшнем мероприятии губернатор Московской области Андрей Воробьев.



По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, реконструкция участка Старошереметьевского шоссе, обошедшаяся в 2,5 млрд рублей, расширит дорогу до четырех полос, свяжет Шереметьевское шоссе с путепроводом Водники в Долгопрудном, а также позволит убрать пробки.



"Общая протяженность реконструируемого участка - 7,2 км, а сегодня открываем первый участок - 4,3 км. До конца октября закончится реконструкция всего участка, и он будет открыт для движения. На будущий год пройдет дополнительное строительство кольцевой развязки, которая упростит движение и сделает парковку возле нового терминала более удобной", - сообщил Тресков. 23 сентября после реконструкции было открыто движение, но пока в рабочем варианте, на участке Старошереметьевского шоссе, связывающего аэровокзальные комплексы Шереметьево-1 и Шереметьево-2, сообщает "Интерфакс" "Старошереметьевская трасса связывает два терминала крупнейшего в стране аэропорта "Шереметьево". Раньше здесь происходили чудовищные недоразумения, невозможно было вовремя успеть на самолет. В рамках реализации президентской программы развития московского транспортного узла мы получили более 2 млрд рублей, строители смогли достойно и в срок закончить работы", - сказал на сегодняшнем мероприятии губернатор Московской области Андрей Воробьев.По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, реконструкция участка Старошереметьевского шоссе, обошедшаяся в 2,5 млрд рублей, расширит дорогу до четырех полос, свяжет Шереметьевское шоссе с путепроводом Водники в Долгопрудном, а также позволит убрать пробки."Общая протяженность реконструируемого участка - 7,2 км, а сегодня открываем первый участок - 4,3 км. До конца октября закончится реконструкция всего участка, и он будет открыт для движения. На будущий год пройдет дополнительное строительство кольцевой развязки, которая упростит движение и сделает парковку возле нового терминала более удобной", - сообщил Тресков.



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