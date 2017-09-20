На каких улицах Москвы ограничат движение из-за фестиваля "Круг света" Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter АГН "Москва" / Терещенко Михаил



Фестиваль открывается программой в Останкино и далее будет проходить на шести площадках, включая Останкино, Строгино, Царицыно, Театральная площадь, Digital October, концертный зал Мир на Цветном бульваре, сообщает



23–27 сентября с 17:00 до 23:00 будет перекрыто движение по улице Петровка от Кузнецкого Моста до Театрального проезда. Это также касается движения по Новоцарицынскому шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы.



23–24 сентября с 15:00 до 23:00 будут закрыты для движения улица Академика Королева (от Ботанической до Аргуновской), Новомосковская улица (от 1-й Останкинской до улицы Академика Королева), 1-я Останкинская улица (от Ботанической улицы до проезда в районе Останкинского сквера), а также невозможен будет проезд со стороны Останкинского сквера (от 1-й Останкинской до улицы Академика Королева).



23–24 сентября с 21:00 до 23:00 нельзя будет проехать по Ботанической улице (от 1-й Останкинской до улицы Академика Королева), улице Дубовой Рощи (от проезда Дубовой Рощи до улицы Академика Королева) и Новомосковской улице (от 1-й Останкинской улицы до проезда Дубовой Рощи), кроме того, будет перекрыт проезд Дубовой Рощи (от улицы Дубовой Рощи до Новомосковской). На время проведения VII Московского международного фестиваля "Круг света", который стартует сегодня и продлится до 27 сентября, на десяти улицах Москвы вводятся ограничения движения транспорта.Фестиваль открывается программой в Останкино и далее будет проходить на шести площадках, включая Останкино, Строгино, Царицыно, Театральная площадь, Digital October, концертный зал Мир на Цветном бульваре, сообщает "Интерфакс" 23–27 сентября с 17:00 до 23:00 будет перекрыто движение по улице Петровка от Кузнецкого Моста до Театрального проезда. Это также касается движения по Новоцарицынскому шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы.23–24 сентября с 15:00 до 23:00 будут закрыты для движения улица Академика Королева (от Ботанической до Аргуновской), Новомосковская улица (от 1-й Останкинской до улицы Академика Королева), 1-я Останкинская улица (от Ботанической улицы до проезда в районе Останкинского сквера), а также невозможен будет проезд со стороны Останкинского сквера (от 1-й Останкинской до улицы Академика Королева).23–24 сентября с 21:00 до 23:00 нельзя будет проехать по Ботанической улице (от 1-й Останкинской до улицы Академика Королева), улице Дубовой Рощи (от проезда Дубовой Рощи до улицы Академика Королева) и Новомосковской улице (от 1-й Останкинской улицы до проезда Дубовой Рощи), кроме того, будет перекрыт проезд Дубовой Рощи (от улицы Дубовой Рощи до Новомосковской).



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