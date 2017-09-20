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На каких улицах Москвы ограничат движение из-за фестиваля "Круг света"
23 сентября 2017 г. | Время публикации 12:50
Рубрики: Автотранспорт  
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АГН "Москва" / Терещенко Михаил
На время проведения VII Московского международного фестиваля "Круг света", который стартует сегодня и продлится до 27 сентября, на десяти улицах Москвы вводятся ограничения движения транспорта.

Фестиваль открывается программой в Останкино и далее будет проходить на шести площадках, включая Останкино, Строгино, Царицыно, Театральная площадь, Digital October, концертный зал Мир на Цветном бульваре, сообщает "Интерфакс".

23–27 сентября с 17:00 до 23:00 будет перекрыто движение по улице Петровка от Кузнецкого Моста до Театрального проезда. Это также касается движения по Новоцарицынскому шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы.

23–24 сентября с 15:00 до 23:00 будут закрыты для движения улица Академика Королева (от Ботанической до Аргуновской), Новомосковская улица (от 1-й Останкинской до улицы Академика Королева), 1-я Останкинская улица (от Ботанической улицы до проезда в районе Останкинского сквера), а также невозможен будет проезд со стороны Останкинского сквера (от 1-й Останкинской до улицы Академика Королева).

23–24 сентября с 21:00 до 23:00 нельзя будет проехать по Ботанической улице (от 1-й Останкинской до улицы Академика Королева), улице Дубовой Рощи (от проезда Дубовой Рощи до улицы Академика Королева) и Новомосковской улице (от 1-й Останкинской улицы до проезда Дубовой Рощи), кроме того, будет перекрыт проезд Дубовой Рощи (от улицы Дубовой Рощи до Новомосковской).
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