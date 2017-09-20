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МВД возбудило дело из-за давления на кинотеатры в связи с показом "Матильды"
23 сентября 2017 г. | Время публикации 13:50
Рубрики: Общество  
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Александр Калинин | Global Look Press
Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, в Москве возбуждено дело по факту принуждения владельцев кинотеатров к отказу от совершения сделки.

"Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения") по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров", - сказала Волк.

Она добавила, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан руководитель одной из общественных организаций, "сообщается" на сайте МВД России.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", это "Христианское государство - Святая Русь". Данная организация стала известна после того, как ее активисты разослали директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма.

21 сентября Хамовнический суд Москвы санкционировал арест до 11 ноября трех активистов этой организации Юрия Калинина, Дениса Монталуца и Александр Баянов. Следствие вменяет им обвинения по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).

Ранее московские власти сообщили, что не намерены вмешиваться в репертуарную политику столичных кинотеатров и "административно запрещать" показ фильма Алексея Учителя.
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