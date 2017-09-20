МВД возбудило дело из-за давления на кинотеатры в связи с показом "Матильды" Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Александр Калинин | Александр Калинин | Global Look Press



"Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения") по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров", - сказала Волк.



Она добавила, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан руководитель одной из общественных организаций,



Как уточняет



21 сентября Хамовнический суд Москвы санкционировал арест до 11 ноября трех активистов этой организации Юрия Калинина, Дениса Монталуца и Александр Баянов. Следствие вменяет им обвинения по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).



Ранее московские власти Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, в Москве возбуждено дело по факту принуждения владельцев кинотеатров к отказу от совершения сделки."Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения") по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров", - сказала Волк.Она добавила, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан руководитель одной из общественных организаций, "сообщается" на сайте МВД России.Как уточняет Агентство городских новостей "Москва" , это "Христианское государство - Святая Русь". Данная организация стала известна после того, как ее активисты разослали директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма.21 сентября Хамовнический суд Москвы санкционировал арест до 11 ноября трех активистов этой организации Юрия Калинина, Дениса Монталуца и Александр Баянов. Следствие вменяет им обвинения по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).Ранее московские власти сообщили , что не намерены вмешиваться в репертуарную политику столичных кинотеатров и "административно запрещать" показ фильма Алексея Учителя.



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