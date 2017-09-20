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Биржевую площадь в центре Москвы перекрывают на 3 недели для работ по благоустройству
23 сентября 2017 г. | Время публикации 17:55 | Последние изменения 20:23
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Движение транспорта по Биржевой площади и прилегающему к ней Старопанскому переулку прекратилось с полуночи 23 сентября до 05:00 9 октября для работ по программе "Моя улица", сообщает сайт московской мэрии.

За 16 дней на площади уберут разделение на проезжую часть и тротуары, всю территорию вымостят гранитной плиткой. По программе "Моя улица" Биржевая площадь станет пешеходной и вольется в единый маршрут для прогулок, ведущий от Кремля до парка "Зарядье", в который также входят Богоявленский переулок, Рыбный переулок и Никольская улица.

На время проведения работ проезд по Биржевой площади и Старопанскому переулку будет разрешен только для машин спецслужб и "скорой помощи". После благоустройства возможность проезда по этому участку улично-дорожной сети сохранят лишь для автомобилей резидентов и спецтранспорта, а также для транспорта граждан с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц.
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Суббота, 23 сентября 2017 г. // Последняя новость 17:55
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