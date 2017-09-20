Биржевую площадь в центре Москвы перекрывают на 3 недели для работ по благоустройству Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



За 16 дней на площади уберут разделение на проезжую часть и тротуары, всю территорию вымостят гранитной плиткой. По программе "Моя улица" Биржевая площадь станет пешеходной и вольется в единый маршрут для прогулок, ведущий от Кремля до парка "Зарядье", в который также входят Богоявленский переулок, Рыбный переулок и Никольская улица.



На время проведения работ проезд по Биржевой площади и Старопанскому переулку будет разрешен только для машин спецслужб и "скорой помощи". После благоустройства возможность проезда по этому участку улично-дорожной сети сохранят лишь для автомобилей резидентов и спецтранспорта, а также для транспорта граждан с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц. Движение транспорта по Биржевой площади и прилегающему к ней Старопанскому переулку прекратилось с полуночи 23 сентября до 05:00 9 октября для работ по программе "Моя улица", сообщает сайт московской мэрии.За 16 дней на площади уберут разделение на проезжую часть и тротуары, всю территорию вымостят гранитной плиткой. По программе "Моя улица" Биржевая площадь станет пешеходной и вольется в единый маршрут для прогулок, ведущий от Кремля до парка "Зарядье", в который также входят Богоявленский переулок, Рыбный переулок и Никольская улица.На время проведения работ проезд по Биржевой площади и Старопанскому переулку будет разрешен только для машин спецслужб и "скорой помощи". После благоустройства возможность проезда по этому участку улично-дорожной сети сохранят лишь для автомобилей резидентов и спецтранспорта, а также для транспорта граждан с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц.



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