В аэропорту Домодедово задержаны 14 рейсов "ВИМ-авиа"

Авиакомпания "Вим-Авиа" в ближайшее время планирует осуществить вылет всех перенесенных (по состоянию на утро 23 сентября) рейсов, сообщил Агентству городских новостей "Москва"
источник в авиационных кругах.
В самой авиакомпании задержки рейсов объяснили традиционным сезонным спадом, что что привело к спорам хозяйствующих субъектов, сообщили "АГН Москва"
в пресс-службе.
Для нормализации ситуации был проведен ряд консультаций с государственными органами, которые контролируют авиационную отрасль, а также прошли переговоры с партнерами авиакомпании. Кроме того, разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию, заявили представители авиакомпании.
Как ранее сообщал "Коммерсантъ"
, в аэропорту Домодедова отложены 14 рейсов авиакомпании "ВИМ-авиа". В онлайн-табло рейсы с 16:50 22 сентября до 9:20 23 сентября имеют статус "Будет информация". Последний вылет "ВИМ-авиа" состоялся 22 сентября в 16:35 в Даламан.
Отложены были рейсы в Симферополь, Магадан, Благовещенск, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, а также по международным направлениям — Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван.