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В аэропорту Домодедово задержаны 14 рейсов "ВИМ-авиа"
23 сентября 2017 г. | Время публикации 12:30 | Последние изменения 12:32
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Авиакомпания "Вим-Авиа" в ближайшее время планирует осуществить вылет всех перенесенных (по состоянию на утро 23 сентября) рейсов, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в авиационных кругах.

В самой авиакомпании задержки рейсов объяснили традиционным сезонным спадом, что что привело к спорам хозяйствующих субъектов, сообщили "АГН Москва" в пресс-службе.

Для нормализации ситуации был проведен ряд консультаций с государственными органами, которые контролируют авиационную отрасль, а также прошли переговоры с партнерами авиакомпании. Кроме того, разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию, заявили представители авиакомпании.

Как ранее сообщал "Коммерсантъ", в аэропорту Домодедова отложены 14 рейсов авиакомпании "ВИМ-авиа". В онлайн-табло рейсы с 16:50 22 сентября до 9:20 23 сентября имеют статус "Будет информация". Последний вылет "ВИМ-авиа" состоялся 22 сентября в 16:35 в Даламан.

Отложены были рейсы в Симферополь, Магадан, Благовещенск, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, а также по международным направлениям — Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван.
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