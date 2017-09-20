В аэропорту Домодедово задержаны 14 рейсов "ВИМ-авиа" Рубрики: Общество

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В самой авиакомпании задержки рейсов объяснили традиционным сезонным спадом, что что привело к спорам хозяйствующих субъектов, сообщили



Для нормализации ситуации был проведен ряд консультаций с государственными органами, которые контролируют авиационную отрасль, а также прошли переговоры с партнерами авиакомпании. Кроме того, разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию, заявили представители авиакомпании.



Как ранее сообщал



Отложены были рейсы в Симферополь, Магадан, Благовещенск, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, а также по международным направлениям — Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван. Авиакомпания "Вим-Авиа" в ближайшее время планирует осуществить вылет всех перенесенных (по состоянию на утро 23 сентября) рейсов, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в авиационных кругах.В самой авиакомпании задержки рейсов объяснили традиционным сезонным спадом, что что привело к спорам хозяйствующих субъектов, сообщили "АГН Москва" в пресс-службе.Для нормализации ситуации был проведен ряд консультаций с государственными органами, которые контролируют авиационную отрасль, а также прошли переговоры с партнерами авиакомпании. Кроме того, разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию, заявили представители авиакомпании.Как ранее сообщал "Коммерсантъ" , в аэропорту Домодедова отложены 14 рейсов авиакомпании "ВИМ-авиа". В онлайн-табло рейсы с 16:50 22 сентября до 9:20 23 сентября имеют статус "Будет информация". Последний вылет "ВИМ-авиа" состоялся 22 сентября в 16:35 в Даламан.Отложены были рейсы в Симферополь, Магадан, Благовещенск, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, а также по международным направлениям — Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван.



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