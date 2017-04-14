Восемь улиц с "водными" названиями появятся в столице

26 декабря 2016 г. Улица в честь святых Бориса и Глеба появится в Новой Москве

На территории поселения Новофёдоровского в 2017 году появятся улицы Борисоглебская Слобода, Вышгородская и Десятинная. Они станут своеобразными "отсылками" к истории Киевской Руси и первых мучеников и святых.