Восемь улиц с "водными" названиями появятся в столице

Восемь московских улиц получат новые названия, связанные с водой и корабельным делом. Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, безымянный проезд в районе Нагатинский Затон по соседству с Московской государственной академией водного спорта, между Коломенской улицей и улицей Речников станет Корабельной улицей. Многие улицы этого района уже имеют названия, связанные с водоемами и корабельным делом.
Еще семь улиц с "водными" названиями появятся в ТиНАО. В дачном партнерстве "Александровы пруды", которое находится вблизи деревни Троицкое, откроют Капитанскую, 1-ю и 4-ю Рыбацкие улицы, Рыбацкий переулок. Также там будет улица Александровы Пруды, 1-я и 2-я Катерные улицы. Все эти названия были одобрены городской межведомственной комиссией по наименованиям.
Еще несколько улиц в Новой Москве названы в честь художников Архипа Куинджи
, Ивана Билибина и Константина Сомова, а также советских писателей Бориса Житкова, Николая Сладкова и Георгия Скребицкого, создававших рассказы о природе. На территории жилого комплекса "Испанские кварталы" в районе деревни Николо-Хованское поселения Сосенское появится улица Сервантеса
и бульвар Веласкеса. Улицей Кустодиева назовут новый проезд в поселении Воскресенском, а бульвар в честь режиссера Андрея Тарковского появится на месте проезда в жилом комплексе "Рассказово" в районе деревни Рассказовки поселения Внуковское. А на территории поселения Новофёдоровского в 2017 году появятся улицы Борисоглебская Слобода
, Вышгородская и Десятинная. Они станут своеобразными "отсылками" к истории Киевской Руси и первых мучеников и святых.