Участники голосования о сносе хрущевок на "Активном гражданине" пройдут три уровня проверки

Каждый москвич сможет проверить, как был учтен его голос в опросе о реновации на портале "Активный гражданин". Об этом сообщил на круглом столе руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Он пообещал, что система подтверждения голосов будет максимально надежной, передает ТАСС.
Для участников голосования предусмотрена трехуровневая проверка. Помимо имени, отчества и фамилии нужно будет ввести паспортные данные, номера СНИЛС и лицевого счета, "чтобы выяснить, какое отношение человек имеет к этой квартире". Собственники квартир должны будут указать номер свидетельства о регистрации собственности. "На верификацию данных нам потребуется четыре дня, в ходе которых мы получим данные от МВД, Росреестра, ЕРЦ и Пенсионного фонда", – сообщил Ермолаев.– Управы назвали первые адреса домов, которые попадают под снос– Законопроект о реновации жилья не предполагает голосования по сносу того или иного дома
Результаты голосования будут опубликованы в интернете. Каждый участник получит специальный электронный код, с помощью которого сможет проверить, правильно ли был учтен его голос. Москвичи также смогут проголосовать в многофункциональных центрах. Граждан с ограниченными возможностями на дому опросят социальные работники. По предварительным данным, голосование продлится с 15 мая по 1 июля.
Сейчас жителей хрущевок по телефону
опрашивают об отношении к программе реновации. Операторы спрашивают, являются ли жители собственниками квартиры, нанимателями по договору соцнайма или арендаторами; хотят ли, чтобы их дом снесли в рамках программы реновации; согласны ли на снос дома, если им предложат новую квартиру в районе проживания; согласны ли на переезд в новую квартиру в том же квартале.
По словам Ермолаева, во время телефонного опроса получено предварительное мнение более чем 300 тысяч человек, передает "Интерфакс"
. Чиновник добавил, что специалисты также анализируют мнения о сносе в социальных сетях. Однако до сих пор неизвестно, как учитываются ответы при телефонном опросе. Проверить, правильно ли было зафиксировано их мнение, участники не могут. А законопроект о реновации вообще не предусматривает
учета мнения населения.
Телефонный опрос продлится до 10 мая. На основании ответов будет сформирован список домов под снос для голосования на "Активном гражданине" и в МФЦ. Какой процент голосов необходим, чтобы дом исключили из программы реновации, и как быть с теми, кто не примет участия в голосовании, тоже до сих пор не определено. Президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева предложила считать позицию "молчунов" поддержкой сноса. "У нас есть подобный подход: "молчуны" – при выборе государственного пенсионного фонда, "молчуны" – при выборе "общего котла" при капитальном ремонте", – цитирует ее агентство "Москва"
.
Специалисты аудиторской корпорации PricewaterhouseCoopers проверили систему "Активный гражданин" на кибербезопасность и высоко оценили ее работу, заявил на круглом столе руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и компаниям государственного сектора PricewaterhouseCoopers Кирилл Никитин. "Мы считаем результаты голосования достоверными, портал защищен от внутренних и внешних воздействий", – сказал он. Чтобы сделать проверку итогов более прозрачной, Никитин предложил сделать доступными результаты голосований соседей в пределах одного дома. Эту идею поддержал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.