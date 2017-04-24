Участники голосования о сносе хрущевок на "Активном гражданине" пройдут три уровня проверки

21 апреля 2017 г. Московские управы назвали первые адреса домов, которые попадают под снос

К настоящему моменту вся информация предварительная, но уже очевидно, что власти будут сносить не только пятиэтажки. В первых списках под снос представлены не все районы, поскольку не везде есть площадки для нового строительства.