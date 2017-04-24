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"Драма" с похолоданием в Москве завершится к праздничным выходным
24 апреля 2017 г. | Время публикации 17:53
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Температура воздуха в Москве начнет повышаться со вторника, сообщил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В пятницу потеплеет до 15 градусов, а в последние выходные апреля ожидается до плюс 18. Долгожданный приход по-настоящему весенней погоды будет сопровождаться в отдельные дождем и ветром.

"Март разбаловал теплом, и возвращение похолодания в апреле москвичи восприняли как трагедию. Но это не трагедия, а драма, причем драма со счастливым концом: с завтрашнего дня температура заметно повышается, хотя ожидаются дожди", – сказал Вильфанд. В ночь на вторник, 25 апреля, еще возможны заморозки: в Москве минус 1, по области до минус 4 градусов. Днем до 12 градусов.

В среду, 26 апреля, потеплеет до 15-17 градусов. Местами дождь, ветер с порывами до 17 метров в секунду. В четверг, 27 апреля, ночью уже 5-7 градусов выше нуля, днем 12-14. Сохранится вероятность осадков и ветер. В пятницу, 28 апреля, ветер утихнет, днем воздух прогреется до 15 градусов. В субботу, с которой начнется череда майских праздников, ожидается до 18 градусов. "На майские праздники возвращения холодной погоды не прогнозируем. В среднем, ожидается 15-18 градусов, редкие дожди", – сообщил глава Гидрометцентра.

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