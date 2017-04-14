Новый ледовый дворец с 3D-фасадом и трехметровыми фигурами хоккеистов появится в Солнцево

27 июня 2016 г. Новый ледовый дворец откроется на севере столицы

Здание в 300 метрах от станции метро "Тимирязевская" площадью 7,6 тысячи квадратных метров построят за счет инвестора к середине 2018 года. Оно будет включать в себя каток, тренировочные залы и магазины спорттоваров.