Новый ледовый дворец с 3D-фасадом и трехметровыми фигурами хоккеистов появится в Солнцево

Москомархитектура согласовала проект Ледового дворца в Солнцево. Здание общей площадью более шести тысяч квадратных метров возведут на пересечении улиц Авиаторов и Юлиана Семенова, к строительству планируется приступить в 2018 году. Об этом сообщается на портале мэра столицы
.
Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, двухэтажное здание сделают в футуристическом стиле. Во внешнем облике Ледового дворца будут преобладать цвета белый, серый и металлик. Создать ощущение архитектуры будущего поможет 3D-фасад в форме морской волны, который накроет собой второй и частично первый этажи здания. "Волна" будет защищать Ледовый дворец от прямого попадания солнечных лучей. Кроме того, фасады первого этажа покроют перфорированными панелями с изображением 3,5-метровых фигур хоккеистов. В вечернее время футуристический фасад с изображениями спортсменов будет подсвечиваться.
После завершения строительных работ ледовая арена станет местом проведения соревнований по хоккею, а также досуговым центром, куда можно будет прийти и покататься на коньках всей семьей. На первом этаже разместятся основная ледовая арена размерами 56 на 26 метров, а также тренировочная ледовая площадка 30 на 15 метров. На втором появятся хоккейная школа, кафе и трибуна на 250 человек, с которой будет открываться вид как на большую арену, так и на тренировочную площадку. Проект также предполагает создание парковки на 38 машино-мест.
Еще один ледовый дворец планируется выстроить к середине 2018 года в 300 метрах от станции метро "Тимирязевская"
. Здание площадью 7,6 тысячи квадратных метров будет разноуровневым — от одного до трех этажей, рядом с ним построят открытую универсальную спортивную площадку и 40 автостоянок, куда водители смогут попасть с улицы Яблочкова по существующему внутриквартальному проезду. В здании оборудуют каток, тренировочные залы и магазины спорттоваров.