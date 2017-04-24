Власти посоветовали москвичам не брать детей на майские гулянья Общество Рубрики: Праздники

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Ведомство вывесило "Правила поведения на культурно-массовых мероприятиях" еще 19 апреля, но они оставались незамеченными, пока на заметку не обратил внимание журналист радиостанции "Эхо Москвы"







Памятка, по сути, готовит к тому, как себя нужно вести в случае ЧП или провокации. "Не стоит поддаваться... на чей-либо призыв о резком перемещении, беге, особенно если это выкрик из толпы. Нельзя поддаваться, если кто-либо из толпы пытается вызвать вас на конфликт. В этом случае стоит побыстрее уйти от этих людей", – советуют власти.



"Вспышки, взрывы, драка, шум, странное движение, появление в толпе автомобиля или иного транспортного средства, которого там быть не должно – скорее всего, провокация или что-то, что несет угрозу здоровью большинства собравшихся", – предупреждают в департаменте. Данный пункт содержит явную отсылку к зарубежным терактам с умышленным наездом автомобилей на толпу. Власти советуют горожанам не проявлять любопытство к "странным событиям" и удерживать тех, кто хочет "пойти посмотреть".



В мэрии также перечислили нежелательные элементы одежды: "Не надевайте длинные шарфы, платья с подолом или шлейфом, обувь с длинными шнурками. В давке, тесноте и ограниченном пространстве велик риск зацепиться за что-либо или запутаться". Еще один пункт правил призывает не забираться на столбы, козырьки, заборы или ограждения. "При отсутствии соответствующих физических навыков велик риск навредить не только себе, но и окружающим", – говорится в памятке.



Напомним, оппозиция подала заявку на проведение



Столичные власти в преддверии майских праздников выпустили памятку о поведении в местах массовых гуляний. Помимо советов о том, как обезопасить себя в толпе, москвичам рекомендуют не брать с собой на гулянья детей и не надевать обувь с длинными шнурками. "Оставьте детей дома. Дети всегда в проигрышном положении в толпе: они меньше, легче, медленнее, уязвимее и быстрее устают, поддаются панике", – говорится в памятке, опубликованной на сайте департамента региональной безопасности.Ведомство вывесило "Правила поведения на культурно-массовых мероприятиях" еще 19 апреля, но они оставались незамеченными, пока на заметку не обратил внимание журналист радиостанции "Эхо Москвы" Владимир Варфоломеев Памятка, по сути, готовит к тому, как себя нужно вести в случае ЧП или провокации. "Не стоит поддаваться... на чей-либо призыв о резком перемещении, беге, особенно если это выкрик из толпы. Нельзя поддаваться, если кто-либо из толпы пытается вызвать вас на конфликт. В этом случае стоит побыстрее уйти от этих людей", – советуют власти."Вспышки, взрывы, драка, шум, странное движение, появление в толпе автомобиля или иного транспортного средства, которого там быть не должно – скорее всего, провокация или что-то, что несет угрозу здоровью большинства собравшихся", – предупреждают в департаменте. Данный пункт содержит явную отсылку к зарубежным терактам с умышленным наездом автомобилей на толпу. Власти советуют горожанам не проявлять любопытство к "странным событиям" и удерживать тех, кто хочет "пойти посмотреть".В мэрии также перечислили нежелательные элементы одежды: "Не надевайте длинные шарфы, платья с подолом или шлейфом, обувь с длинными шнурками. В давке, тесноте и ограниченном пространстве велик риск зацепиться за что-либо или запутаться". Еще один пункт правил призывает не забираться на столбы, козырьки, заборы или ограждения. "При отсутствии соответствующих физических навыков велик риск навредить не только себе, но и окружающим", – говорится в памятке.Напомним, оппозиция подала заявку на проведение шествия от Большой Якиманки до Болотной площади 6 мая – в годовщину митинга на Болотной 2012 года, который обернулся беспорядками и столкновениями с полицией. Организаторы рассчитывают вывести на улицы до 10 тысяч человек. Цель шествия – "привлечь внимание общественности, руководства города и страны к недопустимости пренебрежения основами конституционного строя, правами человека и гражданина, выразить мнение по основным актуальным общественно-политическим проблемам современной России".



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