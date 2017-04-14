Оппозиция подала заявку на проведение митинга на Болотной площади 6 мая Рубрики: Общество

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Согласно опубликованной Рыклиным фотографии заявки, поданной в мэрию, организаторы намерены "привлечь внимание общественности, руководства города и страны к недопустимости пренебрежения основами конституционного строя, правами человека и гражданина, <...>, а также выразить мнение по основным актуальным общественно-политическим проблемам современной России". Шествие планируется провести по маршруту от улицы Большая Якиманка через Якиманский проезд, улицу Большая Полянка, Малый Каменный мост, Болотную набережную до Болотной площади. Сбор участников в конце улицы Большая Якиманка у дома 58/2.



Альтернативой маршруту может стать шествие через улицу Большая Ордынка, Малый Москворецкий мост, Болотную улицу и Болотную площадь со сбором участников в конце улицы Большая Ордынка или же шествие от улицы Большая Полянка до Болотной площади. Организаторы рассчитывают вывести на улицы до 10 тысяч человек.



О том, что оппозиция планирует провести акцию 6 мая, Рыклин заявил 15 апреля в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, мероприятие будет посвящено событиям, которые произошли во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года. "Но поскольку репрессии в России сейчас разворачиваются с новой мощью и набирают обороты буквально каждый день, акция будет посвящена уже и этим новым событиям", - заявил он.



Напомним, речь идет о годовщине митинга на Болотной площади в мае 2012 года, который вылился в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Фигурантами "болотного дела" в конечном счете стали 30 человек, их сторонники заявили, что беспорядки были спровоцированы полицией. Организаторами беспорядков на Болотной площади суд признал активистов "Левого фронта" Сергея Удальцова, Леонида Развозжаева и Константина Лебедева. Удальцов и Развозжаев, не признавшие своей вины, 24 июля 2014 года получили по 4,5 года. Лебедев заключил сделку со следствием и вышел по УДО в мае 2014 года. Оппозиция подала заявку в мэрию Москвы на проведение шествия и митинга 6 мая на Болотной площади. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из организаторов акции, главный редактор "Еженедельного журнала" Александр Рыклин.Согласно опубликованной Рыклиным фотографии заявки, поданной в мэрию, организаторы намерены "привлечь внимание общественности, руководства города и страны к недопустимости пренебрежения основами конституционного строя, правами человека и гражданина, <...>, а также выразить мнение по основным актуальным общественно-политическим проблемам современной России". Шествие планируется провести по маршруту от улицы Большая Якиманка через Якиманский проезд, улицу Большая Полянка, Малый Каменный мост, Болотную набережную до Болотной площади. Сбор участников в конце улицы Большая Якиманка у дома 58/2.Альтернативой маршруту может стать шествие через улицу Большая Ордынка, Малый Москворецкий мост, Болотную улицу и Болотную площадь со сбором участников в конце улицы Большая Ордынка или же шествие от улицы Большая Полянка до Болотной площади. Организаторы рассчитывают вывести на улицы до 10 тысяч человек.О том, что оппозиция планирует провести акцию 6 мая, Рыклин заявил 15 апреля в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, мероприятие будет посвящено событиям, которые произошли во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года. "Но поскольку репрессии в России сейчас разворачиваются с новой мощью и набирают обороты буквально каждый день, акция будет посвящена уже и этим новым событиям", - заявил он.Напомним, речь идет о годовщине митинга на Болотной площади в мае 2012 года, который вылился в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Фигурантами "болотного дела" в конечном счете стали 30 человек, их сторонники заявили, что беспорядки были спровоцированы полицией. Организаторами беспорядков на Болотной площади суд признал активистов "Левого фронта" Сергея Удальцова, Леонида Развозжаева и Константина Лебедева. Удальцов и Развозжаев, не признавшие своей вины, 24 июля 2014 года получили по 4,5 года. Лебедев заключил сделку со следствием и вышел по УДО в мае 2014 года.



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