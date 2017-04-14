Систему прохода и питания по карточкам и браслетам введут во всех школах и детсадах

5 октября 2016 г. Школьникам стали недоступны шоколад и пирожки в буфетах из-за электронного запрета родителей

Родители активно пользуются возможностью удаленно блокировать детям покупку определенных продуктов в школьных буфетах. Чаще всего "банят" шоколад, конфеты, печенье, все виды выпечки, сладкие напитки и бутерброды.