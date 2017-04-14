Систему прохода и питания по карточкам и браслетам введут во всех школах и детсадах

В этом году во всех школах города завершится внедрение информационной системы "Проход и питание" ("Москвёнок"). Этой системой осталось оснастить около 80 зданий. Ученики будут проходить в школу и покупать еду в столовой только с помощью социальных карт учащегося или карточки и браслета "Москвёнок"
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Такая система позволяет родителям в онлайн-режиме проследить, когда ребенок пришел в школу и вышел оттуда, а также узнать, чем он обедал и что покупал в буфете. Подобная система вводится и в зданиях дошкольных групп. Об этом сообщается на портале
мэра и правительства столицы.
Посмотреть историю посещения школы и историю покупок в буфете родители могут в личном кабинете портала mos.ru или в приложении "Госуслуги Москвы", установив электронный запрет
на покупку отдельных видов продуктов — например, шоколадных батончиков, выпечки или бутербродов, а также установить лимит денежных трат ребенка в буфете. Система "Проход и питание" работает в более чем 1700 зданиях школ, ею пользуются свыше 860 тысяч учеников.
Проход по карточкам также внедряется в детсадах. Системой оснащено уже более 1800 зданий, в этом году она появится еще в 300, а до конца 2018 года — во всех детских садах. Карты "Москвёнок" при этом выдаются не малышам, а доверенным лицам - родителям, бабушкам, няням и так далее. Перечень доверенных составляют родители или опекуны.
Электронная карта используется для входа в детсад. На мониторе у охранников отображается фотография пришедшего. Далее родитель отмечает на специальной информационной панели, кого из своих детей (если их несколько) он привел или забирает. Взрослые также могут использовать вместо карты "Москвёнок" социальную карту москвича. С помощью системы родители также могут в оперативном режиме через портал mos.ru или приложение "Госуслуги Москвы" получать информацию о том, когда малыш вошел в здание и кто его сопровождал.