Ресин: новые храмы в Москве должны вмещать минимум 1000 человек, маленькие "нерентабельны"

20 сентября 2016 г. Патриарх поручил строить в Москве храмы побольше

Идея строительства малых храмов отходит на второй план. Теперь каждый проектируемый объект должен вмещать не менее 500 человек. Таким образом, изменится и подход к выбору земельных участков под стройку.