Ресин: новые храмы в Москве должны вмещать минимум 1000 человек, маленькие "нерентабельны"

Проекты строящихся в Москве православных храмов следует пересмотреть – они должны быть более красивыми и вмещать как минимум тысячу прихожан. Об этом заявил куратор программы строительства храмов в столице, советник мэра и главы Русской православной церкви Владимир Ресин, которого цитирует "Интерфакс"
.
Он отметил, храмы "должны быть достаточно высокого уровня – несмотря на кризис, москвичи хотят видеть свои храмы красивыми. Во-вторых, будущие наши объекты должны вмещать как минимум тысячу прихожан". Этот объем Ресин назвал "самым оптимальным". Существующие храмы, по его словам, не справляются с потоком верующих, которые стекаются на службы по торжественным случаям.
"Поэтому маленькие храмы строить просто нерентабельно, это не решит общую проблему. Мы возводим храмы для будущих поколений, потому и вместимость их должна быть соответствующей уже не XXI, а XXII веку", – сказал Ресин. Поручение строить в столице храмы большей вместимости еще осенью прошлого года дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он говорил, что храмы должны вмещать не менее 500 человек
, так как "в таком многомиллионном мегаполисе, как Москва, строить малые храмы на 200-300 человек нерационально".
Участки под строительство храмов, по словам патриарха, должны быть площадью от 0,6 до 2 гектаров. Он также заявлял, что нужно отдавать предпочтение индивидуальным проектам храмов, так как типовые проекты подверглись "серьезной критике". Саму программу "200 храмов" глава РПЦ еще несколько лет назад назвал "каплей в море"
, отметив "катастрофическую" нехватку церквей в столице.
Программа "200 храмов" реализуется с 2010 года. По данным Фонда
поддержки строительства храмов, за это время в Москве построено 33 храма, на семи завершены основные работы, 41 храм строится. Для достижения среднего показателя по России – 11,2 тысячи человек на один приход – в столице нужно построить 591 храм, отмечается
на сайте фонда.
Нередко возведение церквей сопровождается протестами горожан, особенно если стройка затрагивает зеленую зону
и требует вырубки деревьев или идет там, где нехватки культовых сооружений явно не наблюдается
. В РПЦ противников строительства, как правило, считают проплаченными провокаторами, хотя активисты не раз говорили, что выступают не против храмов как таковых, а защищают свои парки. В поддержку строительства (нередко - силовую
) выступают так называемые православные активисты, байкеры и представители спортивных обществ.