]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
24
апреля
pda
Поиск
Архив

Ресин: новые храмы в Москве должны вмещать минимум 1000 человек, маленькие "нерентабельны"
24 апреля 2017 г. | Время публикации 17:01 | Последние изменения 17:15
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Проекты строящихся в Москве православных храмов следует пересмотреть – они должны быть более красивыми и вмещать как минимум тысячу прихожан. Об этом заявил куратор программы строительства храмов в столице, советник мэра и главы Русской православной церкви Владимир Ресин, которого цитирует "Интерфакс".

Он отметил, храмы "должны быть достаточно высокого уровня – несмотря на кризис, москвичи хотят видеть свои храмы красивыми. Во-вторых, будущие наши объекты должны вмещать как минимум тысячу прихожан". Этот объем Ресин назвал "самым оптимальным". Существующие храмы, по его словам, не справляются с потоком верующих, которые стекаются на службы по торжественным случаям.

"Поэтому маленькие храмы строить просто нерентабельно, это не решит общую проблему. Мы возводим храмы для будущих поколений, потому и вместимость их должна быть соответствующей уже не XXI, а XXII веку", – сказал Ресин. Поручение строить в столице храмы большей вместимости еще осенью прошлого года дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он говорил, что храмы должны вмещать не менее 500 человек, так как "в таком многомиллионном мегаполисе, как Москва, строить малые храмы на 200-300 человек нерационально".

Участки под строительство храмов, по словам патриарха, должны быть площадью от 0,6 до 2 гектаров. Он также заявлял, что нужно отдавать предпочтение индивидуальным проектам храмов, так как типовые проекты подверглись "серьезной критике". Саму программу "200 храмов" глава РПЦ еще несколько лет назад назвал "каплей в море", отметив "катастрофическую" нехватку церквей в столице.

Программа "200 храмов" реализуется с 2010 года. По данным Фонда поддержки строительства храмов, за это время в Москве построено 33 храма, на семи завершены основные работы, 41 храм строится. Для достижения среднего показателя по России – 11,2 тысячи человек на один приход – в столице нужно построить 591 храм, отмечается на сайте фонда.

Нередко возведение церквей сопровождается протестами горожан, особенно если стройка затрагивает зеленую зону и требует вырубки деревьев или идет там, где нехватки культовых сооружений явно не наблюдается. В РПЦ противников строительства, как правило, считают проплаченными провокаторами, хотя активисты не раз говорили, что выступают не против храмов как таковых, а защищают свои парки. В поддержку строительства (нередко - силовую) выступают так называемые православные активисты, байкеры и представители спортивных обществ.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Патриарх поручил строить в Москве храмы побольше
20 сентября 2016 г.
Патриарх поручил строить в Москве храмы побольше
Идея строительства малых храмов отходит на второй план. Теперь каждый проектируемый объект должен вмещать не менее 500 человек. Таким образом, изменится и подход к выбору земельных участков под стройку.
2 мая 2016 г.
28 декабря 2012 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
24.04.2017   21:26
2
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 24 апреля 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>