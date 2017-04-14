Спрос на аренду квартир в столичных пятиэтажках обрушился вдвое

20 апреля 2017 г. Мэрия выкупит пустующие квартиры в новостройках для переселения туда жителей хрущевок

Такое решение крайне выгодно для девелоперов, настроивших огромное количество жилья, которое никто не спешит покупать. В эти квартиры и заселят жителей хрущевок, а девелоперы получат выгодные площадки для нового строительства.