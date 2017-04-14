Спрос на аренду квартир в столичных пятиэтажках обрушился вдвое

Популярность аренды квартир в московских пятиэтажках резко упала на фоне программы реновации жилфонда. Опасаясь того, что съемное жилье в хрущевке исчезнет вместе с домом, арендаторы переключили свое внимание на панельные многоэтажки брежневских времен и современные дома эконом-класса, говорится в исследовании
компании "Инком-Недвижимость".
Так, по сравнению с показателями конца прошлого года востребованность квартир в пятиэтажных хрущевках
упала более чем в два раза - с 15 до 7 процентов. В то же время в старых панельных многоэтажках число арендаторов, напротив, увеличилось: 31 процент от общего спроса против 26 процентов по итогам IV квартала 2016 года. Популярность лотов экономкласса в современных панельных и монолитных домах выросла с 57 до 60 процентов за квартал.
Как отмечают эксперты, основную роль в этом сыграла программа сноса жилья: арендаторы опасаются, что в период срока найма дом пойдет под снос, из-за чего возникнет необходимость переезда и новых затрат. Примечательно, что в брежневках арендные ставки на 5-7 процентов выше, чем в пятиэтажках, но ажиотаж вокруг реновации жилфонда подогрел интерес к этим вариантам. Интерес же к современному жилью экономкласса объясняется его низкой стоимостью за счет локации: расположено оно преимущественно на окраинах города.
Отметим, что сейчас на границе Москвы и области пустует огромное количество квартир, которые за последние годы массово понастроили девелоперы. Как отмечали эксперты, именно застройщикам в первую очередь выгодна программа реновации: город сам будет выкупать
у них квартиры, а затем предоставлять более выгодные участки для строительства на месте снесенных пятиэтажек.