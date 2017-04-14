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Движение в центре Москвы ограничат вечером 25 апреля из-за репетиции парада Победы
24 апреля 2017 г. | Время публикации 14:20 | Последние изменения 14:22
Рубрики: Автотранспорт, Общественный транспорт  
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Агентство городских новостей "Москва"
Центр организации дорожного движения призвал водителей отказаться от поездок в центр Москвы 25 апреля из-за репетиции парада Победы. С 22:00 до полуночи будет ограничено движение по Тверской улице от Пушкинской до Манежной площади, сообщается на сайте ЦОДД. Объехать участок можно по улицам Петровка, Большая Никитская, Большая Лубянка.

Как уточняет столичное управление ГИБДД, движение транспорта будет ограничено на участке от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд, по улицам Моховая, Охотный ряд, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Большому Путинковскому переулку.

25 апреля также изменяются маршруты наземного транспорта, предупреждает "Мосгортранс". С 20:00 автобус м1 будет работать на двух участках: от больницы МПС до Белорусского вокзала и от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник". Маршрут м10 будет следовать от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская"; автобусы N 101, 904 – до Белорусского вокзала; А, м5, т15, 158 могут следовать с увеличенными интервалами.

С 22:00 автобусы будут следовать: м2 – от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина"; м3 – от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская"; 144 – от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник". Ранее на портале мэра сообщалось, что первая репетиция парада с участием военной техники состоится в ночь на 28 апреля. Сколько всего репетиций в центре Москвы пройдет до 9 мая, не уточняется.

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Понедельник, 24 апреля 2017 г. // Последняя новость 14:20
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