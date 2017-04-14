Движение в центре Москвы ограничат вечером 25 апреля из-за репетиции парада Победы Общественный транспорт Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



Как



25 апреля также изменяются маршруты наземного транспорта, предупреждает м1 будет работать на двух участках: от больницы МПС до Белорусского вокзала и от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник". Маршрут м10 будет следовать от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская"; автобусы N 101, 904 – до Белорусского вокзала; А, м5, т15, 158 могут следовать с увеличенными интервалами.



С 22:00 автобусы будут следовать: м2 – от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина"; м3 – от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская"; 144 – от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник". Ранее на портале мэра



Центр организации дорожного движения призвал водителей отказаться от поездок в центр Москвы 25 апреля из-за репетиции парада Победы. С 22:00 до полуночи будет ограничено движение по Тверской улице от Пушкинской до Манежной площади, сообщается на сайте ЦОДД . Объехать участок можно по улицам Петровка, Большая Никитская, Большая Лубянка.Как уточняет столичное управление ГИБДД, движение транспорта будет ограничено на участке от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд, по улицам Моховая, Охотный ряд, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Большому Путинковскому переулку.25 апреля также изменяются маршруты наземного транспорта, предупреждает "Мосгортранс" . С 20:00 автобусбудет работать на двух участках: от больницы МПС до Белорусского вокзала и от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник". Маршрутбудет следовать от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская"; автобусы N– до Белорусского вокзала;могут следовать с увеличенными интервалами.С 22:00 автобусы будут следовать:– от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина";– от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская";– от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник". Ранее на портале мэра сообщалось , что первая репетиция парада с участием военной техники состоится в ночь на 28 апреля. Сколько всего репетиций в центре Москвы пройдет до 9 мая, не уточняется.



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