Программу реновации обсудят на встречах с префектами округов

Программу реновации жилья обсудят на встречах с префектами округов. Как сообщается на сайте мэра столицы
, в связи с интересом горожан к этому вопросу было принято решение увеличить количество встреч: вместо одной плановой, которая должна была пройти 26 апреля, состоится несколько. Это позволит принять участие в обсуждении всем желающим. Также для удобства жителей мероприятия пройдут в залах, рассчитанных на большое количество человек.
Так, в Северном округе встречи устроят 18, 24 и 31 мая. Жители Северо-Восточного и Северо-Западного округов смогут задать префекту все интересующие вопросы, касающиеся программы реновации, 26 апреля, 17 и 24 мая. В Восточном административном округе вместо мероприятия 26 апреля проведут две встречи. Они состоятся 18 и 24 мая. В Юго-Восточном округе общение горожан с префектом пройдет 17, 24 и 31 мая, в Южном округе — 17, 22 и 31 мая, а в Юго-Западном округе — 26 апреля, 24 и 31 мая. Задать вопросы по программе реновации москвичи могут и в специальных информационных центрах
, которые открыты в управах всех районов.
Напомним, прошедшие недавно встречи в управах
вызвали среди горожан настоящий ажиотаж, но получить точную информацию по программе, включая список домов, которые будут сноситься, во многих случаях не удалось. Доклады чиновников сводились к зачитыванию преимуществ программы сноса, а противников сноса обвинили во лжи и ангажированности. В Марфино посетителям раздали анкеты с единственным вопросом о поддержке программы реновации и предложением отметить галочками интерес к формам учета мнения жителей, районам предоставления нового жилья и помощи социально незащищенным гражданам при переезде. А глава района Северное Измайлово не смог ответить на добрую половину вопросов, предложив оставить их в письменной форме.
Своего рода "репетиция" переселений уже проходит в микрорайоне Давыдково
на западе Москвы. Как пишет лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, выселять людей мэрия решила в бывшую промзону на улице Гжатская, поближе к МКАД. При этом один из горожан заметил, что предлагаемая ему новая квартира имеет площадь лишь 31 квадратный метр вместо нынешних 33-х. Почему так получилось, объяснять ему никто не стал, зато пригрозили, что если он не согласится на переезд добровольно, к делу подключат суд. А в управе утверждают, что с решениями департамента городского имущества ничего поделать не могут.