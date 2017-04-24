Собянин поддержал идею строительства деревянных домов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею строительства деревянных домов в качестве эксперимента, но "не в привязке к сносу пятиэтажек". Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы обсуждали этот вопрос с мэром Москвы и получили от него поддержку в части эксперимента", – цитирует министра "Интерфакс"
.
По его словам, обсуждается "вопрос о выделении определенного пятна застройки, где возможно будет применить конструкции деревянного домостроения". "Если такое решение состоится, то наши российские производители с бизнесом, со строительными компаниями готовы будут применить эти технологии по предоставляемым территориям. Со стороны Москвы обязательно будем использовать такую возможность", – сказал Мантуров.
В прошлом году глава Минпромторга предложил развивать
в России строительство деревянных домов, в том числе выше трех этажей. Эту идею также продвигает Минстрой. Сейчас в России строительство многоэтажных домов из дерева запрещено законодательством. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, оценивая перспективы деревянных многоэтажек, говорил, что строить их в столице "нелогично". Подобные проекты, по его мнению, могут появиться лишь в качестве пиара
застройщика, а не для массового производства.
В марте замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что деревянное домостроение можно использовать при расселении московских пятиэтажек
. "Непросто будет убедить власти Москвы, мы знаем, что Москва – это особый регион, и у его руководителя есть особое мнение по многим позициям. Но, я думаю, что у нас есть шанс, чтобы попытаться какую-то долю этого <...> проекта по сносу пятиэтажек забрать", – сказал Евтухов.