Собянин поддержал идею строительства деревянных домов в Москве

3 августа 2016 г. В мэрии оценили перспективы деревянных многоэтажек в Москве

Столичные власти не исключили появления высотных проектов из дерева на территории Москвы, но лишь в качестве "пиара" застройщиков. Что касается массового производства, то этому мешают траты на доставку материала.