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Собянин поддержал идею строительства деревянных домов в Москве
24 апреля 2017 г. | Время публикации 19:27 | Последние изменения 19:29
Рубрики: Недвижимость  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею строительства деревянных домов в качестве эксперимента, но "не в привязке к сносу пятиэтажек". Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы обсуждали этот вопрос с мэром Москвы и получили от него поддержку в части эксперимента", – цитирует министра "Интерфакс".

По его словам, обсуждается "вопрос о выделении определенного пятна застройки, где возможно будет применить конструкции деревянного домостроения". "Если такое решение состоится, то наши российские производители с бизнесом, со строительными компаниями готовы будут применить эти технологии по предоставляемым территориям. Со стороны Москвы обязательно будем использовать такую возможность", – сказал Мантуров.

В прошлом году глава Минпромторга предложил развивать в России строительство деревянных домов, в том числе выше трех этажей. Эту идею также продвигает Минстрой. Сейчас в России строительство многоэтажных домов из дерева запрещено законодательством. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, оценивая перспективы деревянных многоэтажек, говорил, что строить их в столице "нелогично". Подобные проекты, по его мнению, могут появиться лишь в качестве пиара застройщика, а не для массового производства.

В марте замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что деревянное домостроение можно использовать при расселении московских пятиэтажек. "Непросто будет убедить власти Москвы, мы знаем, что Москва – это особый регион, и у его руководителя есть особое мнение по многим позициям. Но, я думаю, что у нас есть шанс, чтобы попытаться какую-то долю этого <...> проекта по сносу пятиэтажек забрать", – сказал Евтухов.
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