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Школы вблизи Соборной мечети Москвы переносят линейки 1 сентября из-за Курбан-байрама
24 августа 2017 г. | Время публикации 11:04 | Последние изменения 12:11
Рубрики: Общество  
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Москва, 12 сентября 2016 года | © РИА Новости / Григорий Сысоев
Москва, 12 сентября 2016 года | © РИА Новости / Григорий Сысоев
Празднование 1 сентября перенесли в нескольких школах Мещанского района столицы, где расположена Московская соборная мечеть, в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. Об этом сообщают в блогах жители района, ссылаясь на информацию от главы управы и директоров школ. По их словам, речь идет обо всех школах вблизи мечети.

Кандидат в муниципальные депутаты Станислав Мацак после встречи с главой управы сообщил, что школьные линейки перенесут на 4 сентября в трех школах. По его данным, речь идет, скорее всего, о школе 2107, так как только у нее есть здания, близко расположенные к месту проведения праздника.

Секретарь директора школы N2107 Александр Крючков подтвердил радиостанции "Говорит Москва", что линейку перенесли на 4 сентября. "Почему - это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную департамента образования. Как школа может решить, если по всем постановлениям 1 сентября начинается учебный год? Если такие нюансы - это только по согласованию с департаментом. Сама школа не может принимать такие решения", - сказал он. Вопрос о переносе линейки обсуждается и в школе N1215 имени Ромена Роллана, передает радиостанция "Эхо Москвы". Окончательное решение будет принято в начале следующей недели.

"Вопрос к главе [управы] был таким: что можно сделать, чтобы минимизировать неудобства школьников и их родителей на 1 сентября, в день, когда мусульмане будут праздновать Курбан-байрам", - пишет Станислав Мацак. По его словам, перенос линеек "вызван именно тем, чтобы не создавать дополнительных сложностей школьникам и их родителям", так как 1 сентября "не только Курбан-байрам, но и пятница, т. е. верующие останутся на пятничный намаз".

В группе Мещанского района в Facebook информация о переносе школьных линеек вызвала у многих недовольство. Некоторые родители пригрозили пожаловаться в Минобрнауки и столичную мэрию, если ограничение коснется их школы. Жители назвали решение перенести 1 сентября самоуправством и глупостью, не имеющей ничего общего с заботой о безопасности детей.

"Мера безопасности - запретить моления на проезжей части, огородить школы издалека и пускать туда только родителей и школьников. Меры безопасности - пропускать к мечети по узкому коридору по тротуару и сделать усиление, чтобы ни одна мышь не проскочила на дорогу. Меры безопасности - заранее обнародовать схему перекрытия улиц, чтобы люди заранее места скопления людей обошли. А перенос - это хренотень, показывающая полное бессилие города перед толпой и наплевательское отношение к жителям", - возмущаются жители района.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения. Согласно Корану, Аллах, испытывая пророка Ибрахима, велел ему принести в жертву своего сына. В последний момент сын был заменен бараном. Курбан-байрам также знаменует окончание ежегодного паломничества (хаджа) в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.

В этот день верующие должны принести в жертву барана, корову или верблюда, совершить полное омовение, надеть чистую праздничную одежду. Богослужения в мечетях начинаются ранним утром. В Подмосковье планируется организовать около 15 мест для проведения обряда жертвоприношения, еще одно будет создано в Новой Москве. В столице празднование крупных мусульманских праздников сопровождается перекрытиями улиц возле мечетей и ограничением работы метро.

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