Активисты МГУ раскритиковали Мутко из-за проекта фан-зоны ЧМ-2018 перед университетом Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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Напомним, в начале августа Мутко заявил, что столичные власти уже выбрали место для фан-зоны и этот вопрос обсуждению не подлежит. При этом он добавил, что можно рассмотреть то, на каком расстоянии эта фан-зона будет находиться от главного здания МГУ. "Это мы посмотрим с властями города, найдем решение. Мы встречались с ректором, со студентами. Мы посмотрим, как можно скорректировать, пока еще никаких решений не принято", - говорил вице-премьер (цитата по ТАСС).



В сообществе



"Мы подчеркиваем, что речь идет не о комфорте студентов МГУ, а об элементарной безопасности 6,5 тысячи жителей общежитий главного здания. Решения относительно размещения фан-зоны должны быть публичными, а не являться предметом торга и закулисных переговоров между властями Москвы, ректором Садовничим (который единолично согласовал фан-зону в 2010 году) и чиновниками российского оргкомитета", - добавили студенты.



Ранее члены Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность"



Студенты МГУ выступили с критикой вице-премьера России Виталия Мутко, который ранее прокомментировал ситуацию вокруг обустройства в непосредственной близости от университета огромной фан-зоны для чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам активистов, предложенный чиновником перенос фан-зоны на несколько метров не решит проблему, а его заявления о привлечении к обсуждению ситуации студентов и вовсе являются ложью.Напомним, в начале августа Мутко заявил, что столичные власти уже выбрали место для фан-зоны и этот вопрос обсуждению не подлежит. При этом он добавил, что можно рассмотреть то, на каком расстоянии эта фан-зона будет находиться от главного здания МГУ. "Это мы посмотрим с властями города, найдем решение. Мы встречались с ректором, со студентами. Мы посмотрим, как можно скорректировать, пока еще никаких решений не принято", - говорил вице-премьер (цитата по ТАСС).В сообществе "Инициативная группа МГУ" отмечается, что никаких официальных встреч со студентами по вопросу расположения фан-зоны в университете не проводилось. Активисты также подчеркнули, что даже если перенести фан-зону на несколько десятков метров, так или иначе под нужды фестиваля болельщиков будет задействована большая часть кампуса МГУ - под магазины атрибутики, парковки, шатры для персонала, оборудования, генераторов и охраны."Мы подчеркиваем, что речь идет не о комфорте студентов МГУ, а об элементарной безопасности 6,5 тысячи жителей общежитий главного здания. Решения относительно размещения фан-зоны должны быть публичными, а не являться предметом торга и закулисных переговоров между властями Москвы, ректором Садовничим (который единолично согласовал фан-зону в 2010 году) и чиновниками российского оргкомитета", - добавили студенты.Ранее члены Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность" попросили вмешаться в "катастрофическую ситуацию" президента FIFA Джанни Инфантино. По мнению авторов обращения, обустройство фан-зоны нарушает Стратегию устойчивого развития ФИФА в части программы "Уважение" и "Ответственность", ведь главное здание МГУ не только учебное, но и жилое. В обращении говорится, что там живут 6,5 тысячи студентов и аспирантов, включая семьи с маленькими детьми. Кроме того, там находится санаторий-профилакторий, где лечатся пациенты с сильным переутомлением, хроническими, сезонными и другими заболеваниями.



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