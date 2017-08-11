NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
24
августа
pda
Поиск
Архив

Активисты МГУ раскритиковали Мутко из-за проекта фан-зоны ЧМ-2018 перед университетом
24 августа 2017 г. | Время публикации 16:03 | Последние изменения 16:42
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Студенты МГУ выступили с критикой вице-премьера России Виталия Мутко, который ранее прокомментировал ситуацию вокруг обустройства в непосредственной близости от университета огромной фан-зоны для чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам активистов, предложенный чиновником перенос фан-зоны на несколько метров не решит проблему, а его заявления о привлечении к обсуждению ситуации студентов и вовсе являются ложью.

Напомним, в начале августа Мутко заявил, что столичные власти уже выбрали место для фан-зоны и этот вопрос обсуждению не подлежит. При этом он добавил, что можно рассмотреть то, на каком расстоянии эта фан-зона будет находиться от главного здания МГУ. "Это мы посмотрим с властями города, найдем решение. Мы встречались с ректором, со студентами. Мы посмотрим, как можно скорректировать, пока еще никаких решений не принято", - говорил вице-премьер (цитата по ТАСС).

В сообществе "Инициативная группа МГУ" отмечается, что никаких официальных встреч со студентами по вопросу расположения фан-зоны в университете не проводилось. Активисты также подчеркнули, что даже если перенести фан-зону на несколько десятков метров, так или иначе под нужды фестиваля болельщиков будет задействована большая часть кампуса МГУ - под магазины атрибутики, парковки, шатры для персонала, оборудования, генераторов и охраны.

"Мы подчеркиваем, что речь идет не о комфорте студентов МГУ, а об элементарной безопасности 6,5 тысячи жителей общежитий главного здания. Решения относительно размещения фан-зоны должны быть публичными, а не являться предметом торга и закулисных переговоров между властями Москвы, ректором Садовничим (который единолично согласовал фан-зону в 2010 году) и чиновниками российского оргкомитета", - добавили студенты.

Ранее члены Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность" попросили вмешаться в "катастрофическую ситуацию" президента FIFA Джанни Инфантино. По мнению авторов обращения, обустройство фан-зоны нарушает Стратегию устойчивого развития ФИФА в части программы "Уважение" и "Ответственность", ведь главное здание МГУ не только учебное, но и жилое. В обращении говорится, что там живут 6,5 тысячи студентов и аспирантов, включая семьи с маленькими детьми. Кроме того, там находится санаторий-профилакторий, где лечатся пациенты с сильным переутомлением, хроническими, сезонными и другими заболеваниями.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Студенты просят FIFA помешать созданию фан-зоны у стен МГУ и грозят массовыми протестами
1 августа 2017 г.
Студенты просят FIFA помешать созданию фан-зоны у стен МГУ и грозят массовыми протестами
Летом 2018 года площадка перед главным зданием вуза на Воробьевых горах на месяц станет площадкой фестиваля футбольных болельщиков с гигантским экраном, сценой и другими сооружениями. Студенты протестуют и просят перенести фан-зону на ВДНХ.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
24.08.2017   21:01
4
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 24 августа 2017 г. // Последняя новость 20:05
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>